Metaratings: в «Спартаке» урезали функционал спортивного директора Эшуорта

В «Спартака» сократили круг обязанностей спортивного директора Пола Эшуорта, сообщает Metaratings.

По информации источника, его функции распределили среди руководителей клуба. При этом высока вероятность, что 54-летний англичанин доработает до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Эшуорт занимает пост спортивного директора «Спартака» с сентября прошлого года. В начале ноября клуб опроверг информацию о поисках замены для специалиста.

После завершения первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.