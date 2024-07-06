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Сегодня, 21:24

Metaratings: Виктор Панченко находится в реанимации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктор Панченко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший футболист Виктор Панченко находится в реанимации в Боткинской больнице, сообщает Metaratings.

По информации источника, 28 июня 61-летний Панченко посетил контрольный матч «Химок», за которые выступает его сын Кирилл. Подмосковная команда встречалась со СКА-Хабаровском.

Во время матча Панченко стало плохо, он получил тепловой удар. Позже его доставили в Боткинскую больницу, где провели экстренную больницу.

Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.

Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».

Футбол
Виктор Панченко
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