Metaratings: Виллиан Жозе не хочет уходить из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не собирается покидать клуб зимой, сообщает Metaratings.

10 декабря издание Todofichajes утверждало, что 33-летний бразилец в ближайшее время может перейти в «Лас-Пальмас», который заплатит красно-белым 1,5 миллиона евро.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.

«Лас-Пальмас» после 17 туров набрал 19 очков и идет на 14-й позиции в таблице чемпионата Испании.