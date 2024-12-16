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Metaratings: Виллиан Жозе не хочет уходить из «Спартака»

Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не собирается покидать клуб зимой, сообщает Metaratings.

10 декабря издание Todofichajes утверждало, что 33-летний бразилец в ближайшее время может перейти в «Лас-Пальмас», который заплатит красно-белым 1,5 миллиона евро.

Виллиан Жозе. Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.

«Лас-Пальмас» после 17 туров набрал 19 очков и идет на 14-й позиции в таблице чемпионата Испании.

Источник: Metaratings.ru
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Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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