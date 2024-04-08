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Сегодня, 21:05

Metaratings: Янсен — не основной кандидат на смену Абаскалю в «Спартаке»

Алина Савинова
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«Спартак» контактировал с представителями нидерландского тренера Паскаля Янсена, сообщает Metaratings.ru.

Однако, как утверждает источник, 51-летний специалист не является основным кандидатом на пост главного тренера московской команды в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Ранее появилась информация о том, что Янсен с большой долей вероятности возглавит «Спартак».

Последним местом работы Янсена был нидерландский «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года.

По информации «СЭ», во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении Абаскаля. Испанец возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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