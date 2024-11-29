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29 ноября, 23:59

Metaratings: Юран может возглавить «Химки» в 4-й раз

Владислав Маслов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сергей Юран близок к назначению на пост главного тренера «Химок». Об этом сообщает Metaratings.

В данный момент подмосковную команду тренирует испанец Франк Артига, который занял эту должность перед началом текущего сезона. Как утверждает источник, руководство клуба пытается договориться со специалистом о сумме неустойки за досрочный разрыв контракта.

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Мурад Мусаев, Сергей Семак и&nbsp;Михаил Галактионов. Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

Источник: Metaratings
Сергей Юран
ФК Химки
Франк Артига
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