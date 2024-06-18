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Сегодня, 00:23

Metaratings: «Зенит» договорился с Горшковым

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Зенит» предварительно договорился о контракте с защитником «Крыльев Советов» Юрием Горшковым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 25-летний россиянин также вел переговоры со «Спартаком», но сине-бело-голубые предложили более высокие финансовые условия.

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Также сообщается, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков отправится в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом», а окончательного решения по защитнику красно-зеленых Наиру Тикнизяну пока нет.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-dogovorilsya-s-gorshkovym-klub-predlozhil-igroku-bolee-vygodnye-usloviya-373905/
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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