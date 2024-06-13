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Сегодня, 15:20

Metaratings: «Зенит» и «Спартак» связывались с представителями Тикнизяна по возможному трансферу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном интересуются «Спартак» и «Зенит», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы связывались с представителями 25-летнего футболиста, которые озвучили условия игрока для потенциального перехода. Оба клуба готовят предложение «Локомотиву», но пока официальных запросов не было.

В сезоне-2023/24 Тикнизян сыграл за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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