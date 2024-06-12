Metaratings: «Зенит» не предлагал Бакаева «Спартаку», он неинтересен красно-белым

«Спартак» не заинтересован в кандидатуре полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, между клубами нет переговоров о трансфере нападающего Александра Соболева, есть лишь неофициальные контакты с представителем игрока. Также «Зенит» не предлагал красно-белым кандидатуру Бакаева.

12 июня РИА «Новости» сообщало, что «Зенит» может включить Бакаева в сделку со «Спартаком» по Соболеву.

Сезон-2023/24 27-летний Бакаев провел в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ. В 19 матчах чемпионата он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С клубом Бакаев стал обладателем Кубка лиги ОАЭ.