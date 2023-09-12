Мэттью Бут прокомментировал переход Слуцкого из тренеров в шоумены

Сегодня, 12:27
Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут вспомнил о работе с Леонидом Слуцким и прокомментировал медийную деятельность тренера.
«У него всегда было хорошее чувство юмора. Но самое главное, он был одним из первых моих тренеров с современной тренерской мыслью, не побоявшийся внедрять технологии в тренерский процесс.
Слуцкий также обладал неординарным видением игры. Было очень приятно играть под его руководством. Для меня так же не стало сюрпризом, что Слуцкий стал одним из немногих российских тренеров, которые поработали за рубежом», — сказал Бут Metaratings.ru.
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба и Слуцкий являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -