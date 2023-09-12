Мэттью Бут прокомментировал переход Слуцкого из тренеров в шоумены

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут вспомнил о работе с Леонидом Слуцким и прокомментировал медийную деятельность тренера.

«У него всегда было хорошее чувство юмора. Но самое главное, он был одним из первых моих тренеров с современной тренерской мыслью, не побоявшийся внедрять технологии в тренерский процесс.

Слуцкий также обладал неординарным видением игры. Было очень приятно играть под его руководством. Для меня так же не стало сюрпризом, что Слуцкий стал одним из немногих российских тренеров, которые поработали за рубежом», — сказал Бут Metaratings.ru.