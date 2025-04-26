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Сегодня, 10:05

Мейра приедет на матч легенд в честь столетия «Зенита»

Камила Абдурахманова
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Фернанду Мейра, игравший за сборную Португалии на чемпионате мира, примет участие в матче легенд «Зенита», который посвящен столетию футбольного клуба.

Матч пройдет 25 мая. Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов», — сказал Мейра ТАСС.

25 мая «Зениту» исполнится 100 лет. Клуб из Петербурга — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, 10-кратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка страны, девятикратный обладатель Суперкубка России. Также «Зенит» один раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
ФК Зенит
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