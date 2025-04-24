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Сегодня, 18:20

Мейра: «Зенит» в матче с «Динамо» должен доказать, что является лучшим в России»

Камила Абдурахманова
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Чемпион России в составе «Зенита» португалец Фернанду Мейра считает, что футболисты «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» должны доказать, что являются лучшей командой в России.

«Конечно, игра с «Динамо» будет сложной для «Зенита». Но «Зенит» много раз доказывал, что является лучшей командой в России. «Краснодару» нельзя медлить до конца чемпионата, потому что «Зенит» наверняка будет давить на них. Но важно обыграть «Динамо», — рассказал Мейра ТАСС.

Матч состоится 26 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками, набранными в 25 матчах. «Краснодар» с 55 очками лидирует в чемпионате. «Динамо» с 46 очками находится на пятой позиции. «Зенит» выигрывал чемпионат России в последних шести сезонах.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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