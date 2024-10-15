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Сегодня, 19:19

Между заместителем спортивного директора «Пари НН» Рыковым и Кутателадзе произошел конфликт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков поругался с нападающим клуба Николозом Кутателадзе, сообщает Legalbet.

По данным источника, Рыков неоднократно в грубой форме высказывал мнение, что уровень игры 23-летнего грузина не соответствует задачам команды. В результате между функционером и футболистом возникла перепалка, в ходе которой Кутателадзе «послал Рыкова на три буквы». После этого Николоз был переведен в дубль.

Кутателадзе выступает за «Пари НН» с сентября прошлого года. На его счету 28 матчей за первую команду, в которых он забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Источник: Legalbet
Владимир Рыков
Николоз Кутателадзе
ФК Нижний Новгород

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