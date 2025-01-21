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Сегодня, 10:48

Международная федерации футбольной статистики объяснила, почему РПЛ заняла 73-е место в мире

Микеле Антонов
Корреспондент
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В Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснили 73 место РПЛ в рейтинге мировых лиг.

«Наш ежегодный Мировой клубный рейтинг рассчитывается по результатам всех клубных соревнований. Российские команды не участвуют в континентальных соревнованиях и поэтому не могут добавлять очки в свой общий зачет. В связи с этим у российских клубов нет хороших рейтингов.

Рейтинг лиги же основан на выступлении лучших клубов каждой страны в Мировом рейтинге клубов. Вот и объяснение», — сообщили «СЭ» в федерации.

На первом месте рейтинга — итальянская Серия А (1992 очка), на втором — испанская Примера (1885 очков), а замыкает тройку лидеров английская Премьер-лига (1871 очко). В первую десятку также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ находится в рейтинге ниже азербайджанской лиги (36-е место), украинской (38), армянской (46), белорусской (59) и грузинской (70). Чемпионат Казахстана занял 86-ю строчку этого рейтинга.

Серия А&nbsp;остается сильнейшей лигой мира по&nbsp;версии IFFHS. Серия А — лучшая лига в мире по версии IFHHS. А вот РПЛ отправили на 73-е место

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РПЛ
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