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Сегодня, 14:03

Абена: «Все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в лучших лигах Европы»

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Защитник «Спартака» Миенти Абена считает, что все его одноклубники могли бы себя проявить в топ-лигах Европы.

«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? Я думаю, что все. Почему нет? У нас все игроки высокого уровня — то, что все наши ребята показывают на поле, доказывает это. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

После девяти туров команда Деяна Станковича идет на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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