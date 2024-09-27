Абена: «Все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в лучших лигах Европы»

Защитник «Спартака» Миенти Абена считает, что все его одноклубники могли бы себя проявить в топ-лигах Европы.

«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? Я думаю, что все. Почему нет? У нас все игроки высокого уровня — то, что все наши ребята показывают на поле, доказывает это. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

После девяти туров команда Деяна Станковича идет на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом».