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Сегодня, 03:52

Миенти Абена: «Спартак» и «Зенит» — команды одного уровня по составу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Миенти Абена сравнил составы красно-белых и «Зенита».

«Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть. Для меня «Спартак» и «Зенит» — это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», — цитирует «РБ Спорт» Абену.

После 8 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Спартак» идет на 5-й строчке — 15 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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