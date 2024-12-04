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Сегодня, 20:35

Данни о рекорде Глушенкова в «Зените»: «Обнимаю его!»

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал побитый Максимом Глушенковым рекорд по заработанным баллам по системе гол+пас в дебютном сезоне.

«Меня это совсем не расстраивает, потому что это очень хорошо для клуба. Я очень рад за Максима! Желаю ему удачи и обнимаю его! Пусть он продолжит забивать и делать ассисты. Ну и, конечно, пусть благодаря ему «Зенит» будет чемпионом», — приводит слова Данни «ВсеПроСпорт».

Глушенков оформил в дебютном сезоне 10 (8+2) очков по системе «гол+пас» в 9 матчах за «Зенит» в РПЛ, тем самым побил клубный рекорд в исполнении Данни, который первые 10 результативных баллов (5+5) за петербуржцев в чемпионате набрал за 10 игр.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Мигель Данни
ФК Зенит
Максим Глушенков
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