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Сергей Мигицко: «Абдулов на поле — вылитый Холанн!»

Александр Кружков
Обозреватель
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко, которому в воскресенье, 23 апреля, исполняется 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном футбольном матче со своим участием.

— Вы ведь в футбол регулярно играете?

— К сожалению, теперь уже нет. Это раньше два раза в неделю с командой театра Ленсовета тренировался на запасном поле «Петровского». Но прошлой осенью повредил мениск. До сих пор не могу восстановиться.

— Из всех матчей с вашим участием — самый памятный?

— Саша Абдулов очень любил футбол. Причем играл здорово. На поле — вылитый Холанн! Такой же статный, напористый. Широкий шаг, длиннющие сильные ноги... Всегда лез в самое пекло. Ух, какие битвы «Ленсовет» устраивал с «Ленкомом»!

График у Саши был адский. Спектакли, съемки, концерты, гастроли. Но и для футбола старался выкроить время. Звонит: «Серый, завтра мы в Питере. Играем?» — «Конечно! Во сколько?» — «Освобожусь не раньше одиннадцати вечера». О зале я договаривался с Бесовым, директором школы «Смена». И ближе к полуночи начинали. Как правило, мы выигрывали.

Абдулову это надоело. Очередной матч собрал звездный состав. На трибуне — Игорь Владимиров, главный режиссер «Ленсовета», и Марк Захаров, Янковский в белом пальто, чемпионы «Зенита» 1984-го. У «Ленкома» на поляне — Абдулов, Караченцов, Игорь Фокин. И незнакомая троица. А я футболиста сразу вижу — по кривым ножкам, накаченным икрам. У этих ножки и икры бросались в глаза.

На разминке подхожу к Саше: «Кто такие?» — «Из театра. Пожарный, осветитель, рабочий сцены». Они-то и сделали игру, особенно могучий блондин. Драли так, что мы еле ноги унесли! 2:7! Абдулов сиял.

Много лет спустя захожу в буфет «Ленкома». Сидит Горлукович с каким-то мужиком. Тот окликает, подсаживается: «Серега, привет! Узнаешь?» — «Не-а» — «Пожарный. Меня Абдулов привозил на матч. Ты не сердись, я тогда по «миньке» был в Москве первым человеком...» Эх, фамилию не запомнил! Но точно не Костя Еременко и не Аркаша Белый.

Эрлин Холанн
Футбол
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