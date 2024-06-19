Ашветия: «Сейчас ситуация такая, что грузинские футболисты не поедут играть в Россию»

Экс-нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия считает, что грузинские футболисты не поедут играть в России.

«Сейчас ситуация такая, что футболисты не поедут играть в Россию. Они скорее поедут в Европу и там будут играть. Когда СССР развалился, грузинские футболисты в первую очередь уезжали в Россию. Сейчас такая ситуация, что даже семья не отпустит своих детей. К сожалению, такая жизнь, это не мы решаем», — цитирует Metaratings.ru Ашветию.

В сезоне-2023/24 в РПЛ играли два грузинских футболиста: полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе и нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе.