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Сегодня, 17:45

Боярский — о трансферах «Зенита»: «Это подстегнет российских игроков к тому, чтобы заменить Бразилию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании сине-бело-голубых.

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. Позднее «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

— Насколько это взаимозаменяемая перестановка, мы увидим в ближайшее время. Я не расстроен по поводу ухода бразильцев. Думаю, что это только подстегнет наших, российских игроков к тому, чтобы заменить Бразилию на достойных футболистов нашей страны. Думаю, что это под контролем Семака и Тимощука должно принести только плоды. Плюс достаточно натянутые отношения в международном спорте. Поэтому, думаю, от иностранных игроков нужно отказываться чем раньше, тем лучше. И растить своих, — сказал Боярский «СЭ».

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ФК Зенит
Михаил Боярский
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