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Сегодня, 22:05

Боярский уверен, что у Вендела не будут проблемы с мотивацией: «Он спортсмен, а не бизнесмен»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Вендела из клуба ближайшим летом.

«Вендел полгода будет играть за «Зенит»? Этого достаточно, чтобы «Зенит» набрал форму и вышел на лидирующие позиции. Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен», — сказал Боярский «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Михаил Боярский
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