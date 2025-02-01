Боярский уверен, что у Вендела не будут проблемы с мотивацией: «Он спортсмен, а не бизнесмен»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Вендела из клуба ближайшим летом.

«Вендел полгода будет играть за «Зенит»? Этого достаточно, чтобы «Зенит» набрал форму и вышел на лидирующие позиции. Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен», — сказал Боярский «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.