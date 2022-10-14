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Михаил Боярский назвал фаворита дерби ЦСКА — «Спартак»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фаворита в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Спартак» в этом сезоне интереснее. Думаю, красно-белые фавориты в данном противостоянии. Они стали намного лучше играть, поэтому я отдам предпочтение «Спартаку», — сказал Боярский «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Боярский
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