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Сегодня, 09:05

Боярский: «Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной распрямится и снова станет чемпионом»

Александр Кружков
Обозреватель
Михаил Боярский.
Фото Global Look Press
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» оценил игру сине-бело-голубых в этом сезоне.

— Что же произошло в декабре с вашим любимым «Зенитом»? Два поражения подряд! Дома — от «Крыльев» и «Акрона»!

— Просто это были не наши дни. Такое с любой командой случается. Не согласен с теми, кто говорит, что «Зенит» в кризисе. Что нужно срочно все менять. Что бразильцы потеряли мотивацию и надо поскорее отпустить их домой. Нет!

«Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной, в решающий отрезок сезона, распрямится и снова станет чемпионом. В год столетия клуба иначе и быть не может. Я ни секунды в этом не сомневаюсь.

Да, уровень конкуренции в лиге вырос. Сильно прибавили «Краснодар» и «Локомотив», а «Спартак» к концу года вообще разносил всех. Но я верю в Семака, Тимощука и, конечно, в наших футболистов. Для них тот же «Спартак» — как красная тряпка. Думаю, в марте 2025-го мы его обыграем.

Михаил Боярский на&nbsp;церемонии награждения победителей матча легенд между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Спартаком&raquo;. 8&nbsp;июля 2022 года. Михаил Боярский: «Я злобный и ворчливый старикашка»

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).

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РПЛ
ФК Зенит
Михаил Боярский
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