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Сегодня, 13:00

Боярский признался, что не хотел бы видеть Джикию в «Зените»: «Он насквозь пропитан «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть защитника «Спартака» Георгия Джикию в составе сине-бело-голубых.

— Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

— Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените». Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года.

Михаил Боярский. «Пока Европа не выздоровеет, играть в Лиге чемпионов неинтересно». Михаил Боярский — о «Зените», Дзюбе и «Спартаке»

Георгий Джикия
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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