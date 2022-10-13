Михаил Боярский: «Зарема ушла? Можно сказать, что «Спартак» сбросил балласт»

Сегодня, 12:04
Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказали, что думают о смене руководства в «Спартаке».
«Очевидно, что смена руководства клуба пошла «Спартаку» на пользу. Это факт. Красно-белые белые стали намного интереснее. Зарема ушла? Можно сказать, что «Спартак» избавился от балласта», — сказал Боярский «СЭ».
В августе Леонид Федун покинул руководящий пост в московском клубе. 100 процентов акций приобрел «Лукойл».
«Спартак» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда в гостях сыграет с ЦСКА 16 октября.