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Сегодня, 12:04

Михаил Боярский: «Зарема ушла? Можно сказать, что «Спартак» сбросил балласт»

Михаил Боярский рассказал, что думает об уходе Заремы из «Спартака»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказали, что думают о смене руководства в «Спартаке».

«Очевидно, что смена руководства клуба пошла «Спартаку» на пользу. Это факт. Красно-белые белые стали намного интереснее. Зарема ушла? Можно сказать, что «Спартак» избавился от балласта», — сказал Боярский «СЭ».

В августе Леонид Федун покинул руководящий пост в московском клубе. 100 процентов акций приобрел «Лукойл».

«Спартак» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда в гостях сыграет с ЦСКА 16 октября.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Михаил Боярский
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