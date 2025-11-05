Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

5 ноября, 15:26

Дегтярев — о лимите на легионеров: «В ближайшее время мы поставим в этом вопросе точку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал предстоящие изменения в лимите на легионеров в РПЛ.

«Я организовал дискуссию в июле по поводу лимита на легионеров. Она продолжается до сих пор. В ближайшее время мы поставим в этом вопросе точку. Сегодня вышел хороший материал, по-моему, в «Комсомольской правде». 9 из 10 самых оплачиваемых игроков у нас — иностранцы. Причем объективно не самого лучшего качества. Некоторые игры чемпионата органичнее смотрелись на каком-нибудь другом континенте, а никак не в России. Также наши тренеры ощущают себя иногда лишним звеном», — сказал Дегтярев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

37

  • lancetfish

    А РЖД строит шубохранилища вместо путей. И за три квартала 2025 года показала убыток в 4.2 миллиарда.

    06.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Постамив точку, потом еще одну и еще...

    06.11.2025

  • Stranger in the Night

    Сказал как отрезал - и грозно так взмахнул березовым веником! ))

    06.11.2025

  • Владимир К.

    33 коментария все видят?) Кстати, а почему Дегтярёву не нравится импортозамещение? Не понимает товарищ важности текущего момента.

    06.11.2025

  • hovawart645

    Дурик, Газпром украл у страны честный чемпионат, а ты хочешь смеяться? Это смешно?!!!!

    06.11.2025

  • hovawart645

    Хватит врать! Даже комиссары УЕФА нашли три бюджета Зенита - белый, серый и чёрный! На Зеню сбрасывались как сам Газпром, так и его дочки и любые подрядчики со стороны. Начиная от пенсионеров из Согаза и заканчивая региональными поставщиками песка и щебня. Миллер откупился 6 млн штрафа официально, про неофициальные платежи можно только догадываться...

    06.11.2025

  • hovawart645

    Идиот! Я тебе на примере показал, почему РЖД государство не разрешило расчленить, почему оставило естественным монополистом. А ты этого так и не понял, полудурок.

    06.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ты выжрамши штоле?

    06.11.2025

  • Jackson 57

    Ужос, ужос... Ну и кого тогда мы тут будем поносить?

    05.11.2025

  • Jackson 57

    Ховчег, отсутствие или, скажем так, притупление чувства юмора, это симптомчег. В лучшем случае старости, в худшем - разжижения мозгов:((

    05.11.2025

  • Циничный

    hovawart645 - А что железножорожные пути строит РЖД? А может и обычные дороги строит не государство? Тогда я куплю метр асфальта на выходе из твоей парадной и буду с тебя брать по 10000 р. за каждый вход-выход. Другим твоим соседям тогда бесплатно.

    05.11.2025

  • Циничный

    hovawart645 - Зенит много зарабатывает на той же перепродаже легионеров. Зенит зарабатывает на контрактах со спонсорами (и это только не Газпром!), на продаже атрибутики, на билетах, на торговле едой и напитками во время матчей и т.д. В отличие от твоего Локо у которого мизер болельщиков.

    05.11.2025

  • hovawart645

    Другую задачку реши - барин ушёл на пенсию и сколько легов останется в Зените через неделю? А где будет Зенит после Басманного суда?)))

    05.11.2025

  • hovawart645

    Браво! Давай, прикончи! Я только "За"! Куплю себе по метру пути где-нибудь на Транссибе и на перегоне между Москвой и Питером, например, и буду брать плату 1000 рублей за ось!))) Мне хватит и моим детям-внукам тоже)))

    05.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Железная логика! Следуя ей, страшно даже представить, в какой лиге окажется "Спартак"...

    05.11.2025

  • Ратель

    Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает.

    05.11.2025

  • Циничный

    hovawart645 - Надо прикончить монополиста РЖД. Цены на билеты растут постоянно. Надо же им содержать мало кому нужный Локомотив (кроме проводников, конечно).

    05.11.2025

  • Циничный

    Михаил Дегтярев - это второй Виталий Милонов. Такую же популистскую чушь несёт.

    05.11.2025

  • Lens1

    Даёшь лимит в следующем году !

    05.11.2025

  • Динамов

    Русских тренеров по футболу НЕ СУЩЕСТВУЕТ - есть только ПОДДЕЛКИ ПОД ТРЕНЕРОВ. Не может быть ТРЕНЕРОВ у страны, которая НИ РАЗУ НЕ ВЫИГРЫВАЛА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!!!!!!!!!

    05.11.2025

  • Динамов

    Точку лучше поставить в вопросе увольнения данного SHизанутого кLоуна с поста министра.

    05.11.2025

  • Ganimed

    Краснодар бы в жизнь не победил, если бы не потеря 6 очков с федориным, в двух матчах подряд, которые они посчитали, что САМИ выиграют:rofl:А получилось-Х:sunglasses:

    05.11.2025

  • Ganimed

    У Спартака нету крыши, его никто и никогда не защищал, Локо тем более. вообще пятое колесо считалось:rofl:И эти две команды на двоих могли запросто взять 5(пять!) ЕК, на двоих:sunglasses:Дак не было её, над домом... Был Харьков с мутки, наступила эра этих, зинит с дякиным с трона не слезают:joy:

    05.11.2025

  • Ganimed

    У Спартака просто ВНАГЛУЮ, спи... три ЕК, причём разных мастей и два из них на совести Пшеничного, Вячеслава, который квасил на Байкале с элитой:laughing:Если сейчас применить ВАР, то там всё понятно и ясно... А третий кубок, Уефа, уехал во Франкфуркт, хотя Спартак занял первое место в группе и в теории, мог его взять:sunglasses: Добавлю, у Локо тоже самое, матчи с Лацио и Монако под большим подозрением:face_with_hand_over_mouth:

    05.11.2025

  • Ganimed

    В Европе должны быть одинаковые правила-вот главная фишка, 5 легов, так пять, три-значит три, но у ВСЕХ пл:rage:А то интер побеждает в ушастом, без единого итальяшки, а Спартак должен был обыгрывать его, когда там зубастый блистал:joy:Да дай Спартаку в то время его, убери Колоска пи и сейчас бы команда была двухкратным обладателем, как минимум:sunglasses:

    05.11.2025

  • Ganimed

    Вчера смотрел матч на Энфилде, у Реала один сакс, а у КОЛБАСНЫХ-НИ ОДНОГО:fearful:А по счету, должно было быть 5:0,в пользу сакского клуба, без своих игроков:sunglasses:

    05.11.2025

  • Gordon

    Да хоть ноль. В футбол у нас от этооо лучше играть не станут.

    05.11.2025

  • Gordon

    Кто о чём :)))))

    05.11.2025

  • Gordon

    Лесом иди

    05.11.2025

  • Jackson 57

    Хова, а реши-ка арифметическую задачку в одно действие. Дано: за 14 туров "Локомотив" оказался на 5-м месте. Спрашивается: на каком месте будет "Локомотив" к 28-му туру? Ответ: на 10-м. А ещё через 14 туров - в первой лиге:))

    05.11.2025

  • Djin Ignatov

    Интересно ! Министр сможет узаконить 5 легов на поле ? Или сдуется ! Жирик тоже много говорил , а в итоге просто ПРОДАЛ - Фуркада !!! А Главный Банщик страны постоянно был при Жирике и подносил ему шайки !

    05.11.2025

  • Ратель

    Мысль здравая. А то доходит до того, что ,,Спартак русских тренеров не рассматривает".

    05.11.2025

  • Ikar

    Ну да , сейчас можно таким идейным и правильным быть - ведь никак особо не видно будет для слепых . А вот если бы были еврокубки все стали бы зрячими и после первых же 0 -5 и остальных 0-3 0-4 - пришлось бы искать виноватого и "умника". Ну а то что посещаемость будет у РПЛ как у ФНЛ то кого то это будет вообще интересовать когда такая "благая" цель от реформаторов .

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    +Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • hovawart645

    Ну посмотрим, кто кого победит! Будет ли он Гераклом, или Газовая гидра его прикончит...

    05.11.2025

  • Игорь Буркальцев

    По три легионера на поле и не больше!!!Хватит тащить индейцев!!!

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Михаил Дегтярев
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
    Аршавин — об изменениях в российском футболе: «Это мешает индустрии, будет тормозить развитие»
    Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
    В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»
    Бабаев оценил идею поощрения клубов за доверие своим воспитанникам и молодым футболистам
    Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»
    «Дискуссия продолжается до сих пор». Дегтярев пообещал поставить точку в вопросе лимита на легионеров
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя