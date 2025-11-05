Дегтярев — о лимите на легионеров: «В ближайшее время мы поставим в этом вопросе точку»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал предстоящие изменения в лимите на легионеров в РПЛ. «Я организовал дискуссию в июле по поводу лимита на легионеров. Она продолжается до сих пор. В ближайшее время мы поставим в этом вопросе точку. Сегодня вышел хороший материал, по-моему, в «Комсомольской правде». 9 из 10 самых оплачиваемых игроков у нас — иностранцы. Причем объективно не самого лучшего качества. Некоторые игры чемпионата органичнее смотрелись на каком-нибудь другом континенте, а никак не в России. Также наши тренеры ощущают себя иногда лишним звеном», — сказал Дегтярев. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле». Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

lancetfish А РЖД строит шубохранилища вместо путей. И за три квартала 2025 года показала убыток в 4.2 миллиарда. 06.11.2025

Sergey Mikhaylov Постамив точку, потом еще одну и еще... 06.11.2025

Stranger in the Night Сказал как отрезал - и грозно так взмахнул березовым веником! )) 06.11.2025

Владимир К. 33 коментария все видят?) Кстати, а почему Дегтярёву не нравится импортозамещение? Не понимает товарищ важности текущего момента. 06.11.2025

hovawart645 Дурик, Газпром украл у страны честный чемпионат, а ты хочешь смеяться? Это смешно?!!!! 06.11.2025

hovawart645 Хватит врать! Даже комиссары УЕФА нашли три бюджета Зенита - белый, серый и чёрный! На Зеню сбрасывались как сам Газпром, так и его дочки и любые подрядчики со стороны. Начиная от пенсионеров из Согаза и заканчивая региональными поставщиками песка и щебня. Миллер откупился 6 млн штрафа официально, про неофициальные платежи можно только догадываться... 06.11.2025

hovawart645 Идиот! Я тебе на примере показал, почему РЖД государство не разрешило расчленить, почему оставило естественным монополистом. А ты этого так и не понял, полудурок. 06.11.2025

Симон Вирсаладзе Ты выжрамши штоле? 06.11.2025

Jackson 57 Ужос, ужос... Ну и кого тогда мы тут будем поносить? 05.11.2025

Jackson 57 Ховчег, отсутствие или, скажем так, притупление чувства юмора, это симптомчег. В лучшем случае старости, в худшем - разжижения мозгов:(( 05.11.2025

Циничный hovawart645 - А что железножорожные пути строит РЖД? А может и обычные дороги строит не государство? Тогда я куплю метр асфальта на выходе из твоей парадной и буду с тебя брать по 10000 р. за каждый вход-выход. Другим твоим соседям тогда бесплатно. 05.11.2025

Циничный hovawart645 - Зенит много зарабатывает на той же перепродаже легионеров. Зенит зарабатывает на контрактах со спонсорами (и это только не Газпром!), на продаже атрибутики, на билетах, на торговле едой и напитками во время матчей и т.д. В отличие от твоего Локо у которого мизер болельщиков. 05.11.2025

hovawart645 Другую задачку реши - барин ушёл на пенсию и сколько легов останется в Зените через неделю? А где будет Зенит после Басманного суда?))) 05.11.2025

hovawart645 Браво! Давай, прикончи! Я только "За"! Куплю себе по метру пути где-нибудь на Транссибе и на перегоне между Москвой и Питером, например, и буду брать плату 1000 рублей за ось!))) Мне хватит и моим детям-внукам тоже))) 05.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Железная логика! Следуя ей, страшно даже представить, в какой лиге окажется "Спартак"... 05.11.2025

Ратель Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. 05.11.2025

Циничный hovawart645 - Надо прикончить монополиста РЖД. Цены на билеты растут постоянно. Надо же им содержать мало кому нужный Локомотив (кроме проводников, конечно). 05.11.2025

Циничный Михаил Дегтярев - это второй Виталий Милонов. Такую же популистскую чушь несёт. 05.11.2025

Lens1 Даёшь лимит в следующем году ! 05.11.2025

Динамов Русских тренеров по футболу НЕ СУЩЕСТВУЕТ - есть только ПОДДЕЛКИ ПОД ТРЕНЕРОВ. Не может быть ТРЕНЕРОВ у страны, которая НИ РАЗУ НЕ ВЫИГРЫВАЛА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!!!!!!!!! 05.11.2025

Динамов Точку лучше поставить в вопросе увольнения данного SHизанутого кLоуна с поста министра. 05.11.2025

Ganimed Краснодар бы в жизнь не победил, если бы не потеря 6 очков с федориным, в двух матчах подряд, которые они посчитали, что САМИ выиграют:rofl:А получилось-Х:sunglasses: 05.11.2025

Ganimed У Спартака нету крыши, его никто и никогда не защищал, Локо тем более. вообще пятое колесо считалось:rofl:И эти две команды на двоих могли запросто взять 5(пять!) ЕК, на двоих:sunglasses:Дак не было её, над домом... Был Харьков с мутки, наступила эра этих, зинит с дякиным с трона не слезают:joy: 05.11.2025

Ganimed У Спартака просто ВНАГЛУЮ, спи... три ЕК, причём разных мастей и два из них на совести Пшеничного, Вячеслава, который квасил на Байкале с элитой:laughing:Если сейчас применить ВАР, то там всё понятно и ясно... А третий кубок, Уефа, уехал во Франкфуркт, хотя Спартак занял первое место в группе и в теории, мог его взять:sunglasses: Добавлю, у Локо тоже самое, матчи с Лацио и Монако под большим подозрением:face_with_hand_over_mouth: 05.11.2025

Ganimed В Европе должны быть одинаковые правила-вот главная фишка, 5 легов, так пять, три-значит три, но у ВСЕХ пл:rage:А то интер побеждает в ушастом, без единого итальяшки, а Спартак должен был обыгрывать его, когда там зубастый блистал:joy:Да дай Спартаку в то время его, убери Колоска пи и сейчас бы команда была двухкратным обладателем, как минимум:sunglasses: 05.11.2025

Ganimed Вчера смотрел матч на Энфилде, у Реала один сакс, а у КОЛБАСНЫХ-НИ ОДНОГО:fearful:А по счету, должно было быть 5:0,в пользу сакского клуба, без своих игроков:sunglasses: 05.11.2025

Gordon Да хоть ноль. В футбол у нас от этооо лучше играть не станут. 05.11.2025

Gordon Кто о чём :))))) 05.11.2025

Gordon Лесом иди 05.11.2025

Jackson 57 Хова, а реши-ка арифметическую задачку в одно действие. Дано: за 14 туров "Локомотив" оказался на 5-м месте. Спрашивается: на каком месте будет "Локомотив" к 28-му туру? Ответ: на 10-м. А ещё через 14 туров - в первой лиге:)) 05.11.2025

Djin Ignatov Интересно ! Министр сможет узаконить 5 легов на поле ? Или сдуется ! Жирик тоже много говорил , а в итоге просто ПРОДАЛ - Фуркада !!! А Главный Банщик страны постоянно был при Жирике и подносил ему шайки ! 05.11.2025

Ратель Мысль здравая. А то доходит до того, что ,,Спартак русских тренеров не рассматривает". 05.11.2025

Ikar Ну да , сейчас можно таким идейным и правильным быть - ведь никак особо не видно будет для слепых . А вот если бы были еврокубки все стали бы зрячими и после первых же 0 -5 и остальных 0-3 0-4 - пришлось бы искать виноватого и "умника". Ну а то что посещаемость будет у РПЛ как у ФНЛ то кого то это будет вообще интересовать когда такая "благая" цель от реформаторов . 05.11.2025

hovawart645 Ну посмотрим, кто кого победит! Будет ли он Гераклом, или Газовая гидра его прикончит... 05.11.2025