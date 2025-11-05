Видео
5 ноября, 15:10

Дегтярев — о программе развития РПЛ: «Пришло время внести изменения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил программу развития РПЛ, которую представили на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

— Стратегию РПЛ и ее ориентиры мы обсуждали еще в Москве в Министерстве спорта РФ. Уверен, будет встреча еще не раз, мы обсудим ее более детально. Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения. На кону будущее детско-юношеского футбола, дабы рождались новые звезды. Но надо действовать сообща.

Есть успехи. Клубы РПЛ направили более 15 миллиардов на развитие юных игроков, но маловато. Средний возраст выходящих на поле снижается. 64 молодых футболиста уже сыграли в этом сезоне, 22 из них дебютировали. Лучший бомбардир лиги — Батраков из «Локомотива». Прекрасный игрок, следим за его карьерой. 3 миллиона постоянных зрителей чемпионата России. Мы ожидаем рост, — сказал Дегтярев.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

8

  • ФОКСИ

    Это еще больший ужас, чем депутаты Роднина , Журова и др. спортсмены....

    05.11.2025

  • shpasic

    малавата будет! МА-ЛА-ВА-ТА!

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

  • lvb

    "Три миллиона постоянных зрителей чемпионата России". Хехе. Что значит "постоянные зрители"? Этт которые посещают КАЖДУЮ домашнюю игру какого-то клуба? Таких не так уж и много. 3 ляма-ожидаемая цифра на момент окончания РПЛ 25/26? Давайте посмотрим, у меня есть цифирь на после 13 тура. Итак Посещаемость тура.121.442. Средняя посещаемость в 13 туре. 15.180 Посещаемость за 13 туров.1.437.747. Средняя посешаемость, сезон. 13.825 Что видим?Посещаемость после 10 тура постепенно уменьшилась с 14,3к до 13,8к, на 500 человек. Но к делу. Берем 13,8, умножаем на 240(количество игр в РПЛ за сезон). Итого. 3 млн 312 тыс. Это при условии что посещаемость к концу сезона так и останется 13,8 к. а вот чтобы было те самые 3 ляма.. достаточно 12,5 к То есть министер абсолютно не в курсе того что происходит с посещаемостью в РПЛ. Там прибавка средней посещаемости по сравнению с сезоном 24/25(12.155) на данный момент.. почти 1700 зрителей Ну и?))) И зачем нам это нуно читать?)

    05.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Да не похерено будет то,что создано .аминь.

    05.11.2025

  • AlAr

    Известно с древних времён, что благими намерениями вымощена дорога в ад... Главное, чтобы с РПЛ так не получилось!

    05.11.2025

  • sdf_1

    Клубы РПЛ направили более 15 миллиардов на развитие юных игроков, но маловато. ------------- Кому направили и кому маловато?

    05.11.2025

    РПЛ
    Михаил Дегтярев
