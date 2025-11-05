Дегтярев — о программе развития РПЛ: «Пришло время внести изменения»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил программу развития РПЛ, которую представили на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

— Стратегию РПЛ и ее ориентиры мы обсуждали еще в Москве в Министерстве спорта РФ. Уверен, будет встреча еще не раз, мы обсудим ее более детально. Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения. На кону будущее детско-юношеского футбола, дабы рождались новые звезды. Но надо действовать сообща.

Есть успехи. Клубы РПЛ направили более 15 миллиардов на развитие юных игроков, но маловато. Средний возраст выходящих на поле снижается. 64 молодых футболиста уже сыграли в этом сезоне, 22 из них дебютировали. Лучший бомбардир лиги — Батраков из «Локомотива». Прекрасный игрок, следим за его карьерой. 3 миллиона постоянных зрителей чемпионата России. Мы ожидаем рост, — сказал Дегтярев.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.