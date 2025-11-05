Дегтярев: «Никакой отмены Fan ID не будет»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.



— Никакой отмены Fan ID не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и Кубки. По-другому не будет, поэтому можно эту дискуссию оставить, — сказал Дегтярев. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

lancetfish Да и еврокубков с таким руководством не стоит ждать. Ближайшие лет 20. 06.11.2025

bandradio Ну как не было? Как закончились боевые 90-ые, начало 2000-х, так и пошли семьями на стадион. Лет 10 назад гораздо больше народу ходило, чем сейчас. Повторюсь, сейчас только на кубок. Но я говорю про свой город. А это Москва. Так что за Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо не надо говорить. Народу ходит гораздо меньше, чем до введения Fan Id. Это неоспоримый факт. Допускаю, что в других городах, где лишь 1 команда, эта ситуация не такая явная. 06.11.2025

Дед Пихто Банщик жирика с не совсем традиционной ориентацией рулит в стране спортом, оригинально. 06.11.2025

hovawart645 Естественно. 06.11.2025

Sergey_Marcus Нееет... это сделано намеренно. Специально. И ты и я знаем - зачем. 05.11.2025

Sergey_Marcus Лично я после введения Fan ID на футбол ходить перестал и очень доволен. Больше ни одного рубля не отдам этим предателям. Делайте, что хотите. Живите как хотите. Без меня. Зачем эти полумеры? Закройте ворота - перестаньте мучать людей! Запретите доступ на стадион и будьте счастливы. 05.11.2025

Russpiel "Никакой отмены отстранения России от международных матчей не будет". Пусть тоже примет. 05.11.2025

Berkut-7 Я больше всего страдал на футболе от омона , ни один фанат мне никогда плохого мне нчиего не сделал на стадионе , а вот от омона в 90е после матчей по так называемому омоновскому коридору выводили после игр людей и били их дубинками не разбираясь кто там , а потом на стадионе остались вообще одни суппортеры ,а хулиганы ушли со стадионов , никаких проблем , а после СВО вдруг снова оказалось, что на футбол ходят бандиты и хулиганы и всем надо одеть ошейники сказала власть , ибо это не на фанатские сектора ввели , а на любого кто пришёл на стадион . 05.11.2025

SPRAVEDLIVYI Баньщики рулят страной...полный сюр... 05.11.2025

spartsmen собсно, готовьтесь: скоро без установленного на телефон маха (хэ, а не икс, дебилы неграмотные) ваще хер куда сунетесь ... 05.11.2025

Владислав Ублюдок, это ты. Любишь ходить строем, так тебе надо на зону, лет так на 15. Надеюсь, тебе это обеспечат. Вот там ты за своим языком быстро научишся следить 05.11.2025

С детства за Уралмаш! Какие, нахрен, все желающие? Вот придет на футбол Спринт, который с башкой не дружит. Сядет рядом с тобой, с твоей семьей и начнет матом всех поливать или в драку полезет. Тебе это надо? Мне - нет. Я посидел как-то рядом с фанатьем, которые вонючки цветные запускали да матерные кричалки орали. Минимум половина на футбол внимания не обращала. Зачем они приходили? Выразить себя, и не более. Ты, когда паспорт получал, унижался? Права, снилс, и т.д.? Харэ чушь нести. Один раз все оформил - все те же данные, что и везде, внес, - и все, на этом все закончилось. Нормальный, как ты пишешь, человек сделает это, не напрягаясь, потому как ему не надо орать и стрелять из петард - он придет наслаждаться игрой. А фанат начнет выражать позицию... 05.11.2025

Saiga-спринтер Ты го.дон из породы примитивных болел ..али из идиотических фанов? Так и гуляйте скопом подалее .. от футбола. 05.11.2025

Gordon Ещё один лгун и понторез. Ни одного не знаешь ведь. А я многих знаю. 05.11.2025

Gordon Враньё. От первой и до последней буквы. Фанаты живут своей жизнью - и никто от них не страдает. Хочешь унижаться - унижайся. А врать не смей. 05.11.2025

Gordon Тебе про Фому, ты про Ерёму 05.11.2025

Gordon Дебил тут только один. Ты нихрена не знаешь и несёшь полную околесицу. При распознавании легко можно обеспечить недопуск в течение любого времени. А эта дрянь - бессмыслица, издевательство и унижение. 05.11.2025

Gordon На футбол все желающие должны ходить! Дело не в страхе, а в том, что для нормального человека унизительно брать бумажку, разрешающую ходить на футбол. Хоть для фаната, хоть для кого. 05.11.2025

Gordon Только клинический идиот не понимает, что эта поганая дрянь никакого отношения к безопасности не имеет. Работает система распознавания лиц - раз; получить эту дрянь для любого человека проблем не составляет - два. Были разные у нас министры. Но такого сочетания глупости, высокомерия и дилетантства ещё не было и близко. Фанаты "Зенита" всё правильно про него написали. Жаль, только они, и жаль, что слишком мягко. 05.11.2025

С детства за Уралмаш! Все правильно. На футбол должны ходить болельщики, а не фанатьё. Хочешь нормально болеть за любимую команду - чего бояться? А все эти тухлые отмазы типа "мы не ходим, потому что против ограничений" - фуфло))) 05.11.2025

Gordon Хватит бредить:) Впрочем, от хамла иногг и не ожидалось. 05.11.2025

Saiga-спринтер Им на футбол спартачей .. пофиг с нафигом 05.11.2025

Mikeroft В Краснодаре битком стадион, в Питере тоже. В Калининграде тоже народ ходит. И на Спартаке народу куча. А то что не ходят фанаты под надуманным предлогом, их дело. А я на футбол лет 30 хожу плотно и контингент сильно поменялся. Раньше столько женщин с детишками, причем с маленькими включая девчонок на футболе отродясь не было. 05.11.2025

Saiga-спринтер То, что на трибунах стало меньше примитивных болел и не стало идиотических фанов, то только на пользу нормальным болельщикам. Ибо болелы и фаны не болельщики, по определению. 05.11.2025

Saiga-спринтер Дилетант в министрах .. такое уже было не раз при Хане Руси. Не только в спорте, но и в обороне страны. 05.11.2025

Mikeroft В продуктовый магазин дебилы толпой не ходят. Максимум по двое-трое. А на стадионе они объединяются по 3-4 тысячи человек сразу. Все же просто, нет ? Ну и на биатлон и баскетбол дебилы толпой тоже не ходят, почему - спроси у них. От этих отморозков страдают простые болелы, я вот потратил целых 40 минут чтобы себе фанайди сделать. Им то похрену, им футбол не нужен, им главное дебильные "принцыпы" вот и сидят по домам, бухают и гордятся принципиальностью. И довольны можно выпендриваться не вставая с дивана и дешевле к тому же. Флаг в руки. 05.11.2025

Berkut-7 Ну а ты можешь и из дома выходить по спецпропуску и в продуктовый магазин, почему нет? на стадионе безопасность значит нужна? а в продуктовых магазинах и подьездах нет что ли? Почему на других спортивных обьектах нету до сих пор фан айди? ЧТо на хоккее не нужна безопасность? А на баскетболе? а в биатлоне? 05.11.2025

Mikeroft Ты еще паспорт сожги, страховое свидетельство и уйди в тайгу с медведем жить. 05.11.2025

Mikeroft Ну и распознал ты лицо и что дальше ? Что ты сделаешь - штраф 500 рублей ? Вообще суть конфликта - это утверждение, что фанаты не привелигированная каста ("мы здесь власть"), а такие же как все. Вот это вот "такие же как все" бьет субкультуру фанатизма как серпом по яйцам, так как для фанатов футбол на 10 месте, главное выделиться из толпы. Приучение к порядку и законности это называется социализация. Поэтому фанайди нужен, для того чтобы малолетний дебил понял - закон есть закон. 05.11.2025

bandradio Ну это вы придумываете. Как кричали, так и кричат. И как до введния FanId ходили с детьми семьями, так и ходят. Просто на матчах чемпионата стало меньше людей ходить, в отличии от кубковых встреч. Только в этом вижу разницу. 05.11.2025

bandradio Ой дураааааак 05.11.2025

Mikeroft И если совсем серьезно советую всем пересмотреть мультик "Козленок, который считал до десяти". На удивление точно отражает всю суть этого конфликта между руководством российского спорта и фюрерами фанатских группировок. 05.11.2025

EPS54 Лучше стало? "Спортивная страна", где спорт на втором месте после бабла? 05.11.2025

Berkut-7 НУ так и есть по -факту , в России спорт так и устроен что всем неважно ходят на него или не ходят, не для этого он существует, поэтому он и существует автономно сам по себе, есть кто на трибунах или нет никого, вообще до звезды, лучше даже когда нету людей, штрафы за мат не надо клубам платить. 05.11.2025

: 100% Инсайды : !Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 05.11.2025

lvb Опаньки, внимание, Кубок с сезона 26/27 тоже будет с "биркой"?) Шо, еще? Не было не было и вот опять? Мдя..Кубок можно было и не трогать, имха 05.11.2025

Mv Mv всем пох, пойдёшь ты или нет. Я на наш говнофутбол давно не хожу. По умолчанию на него только идиоты ходят 05.11.2025

Berkut-7 Старое поколение на поводок не посадить, я больше никогда не пойду ни на какой стадион , не позволю чиновникам надеть на себя поводок даже на футболе и так уже повязали с ног до головы , скоро и с бабой, чтобы сексом заняться нужно будет спецразрешение от власти получить фан секс айди , но сначала там проверят на духовные скрепы нашу еблю,а новое поколение конечно будет оформлять, правда потребуется не одно десятилетие , чтобы на стадионах появилась хоть какая-та футбольаня атмосфера , а не кладбищенская как сейчас . 05.11.2025

Mikeroft То что вы декларируете можете дальше декларировать на помойках, прыгая с фаерами вокруг мусорных баков. Хотя минут через 15 по заявлению местных жителей приедут луноходы и вас всех упакуют, странно, что на стадионах раньше это было позволено в отличие от помоек. Ну и как креатив предлагаю кричалки "Нам не нужен ИНН", "Нам не нужен СНИЛС", "Нам не нужны Госуслуги". Дебильность примерно та же, что и "Нам не нужен Фанайди". 05.11.2025

Mikeroft Фратрия в полном составе жрет ботвинью и исходит на г..но. 05.11.2025

Mikeroft Мне нравится. Ублюдков кричащих хором матом не стало на стадионе. Появились семьи с детишками. Любо. Фюреры фанатских группировок вроде Шпрыгина и Каманчи могут убить себя о стену. 05.11.2025

Mike101 "Зачем на бал пришёл медведь.." 05.11.2025

hovawart645 Григорьянцу проще из клуба бабки выкачать, а клуб потом пусть ищет и перевыставляет!) 05.11.2025

hovawart645 Да все эти ФАН-айди условности: с системой распознавания лиц невозможно быть не узнанным - всех вычислят ещё в метро или на подступах. 05.11.2025

shpasic почему же до сих пор штрафуют клубы, например, за нецензурную лексику с трибун, а не тех зрителей, кто это выкрикивает? 05.11.2025

фанат Да, пока вы все при власти, отмены не будет. Отсюда вывод... 05.11.2025

AlAr А Фратрия знает? 05.11.2025