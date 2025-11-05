Видео
5 ноября, 15:16

Дегтярев: «Никакой отмены Fan ID не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

— Никакой отмены Fan ID не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и Кубки. По-другому не будет, поэтому можно эту дискуссию оставить, — сказал Дегтярев.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

  • lancetfish

    Да и еврокубков с таким руководством не стоит ждать. Ближайшие лет 20.

    06.11.2025

  • bandradio

    Ну как не было? Как закончились боевые 90-ые, начало 2000-х, так и пошли семьями на стадион. Лет 10 назад гораздо больше народу ходило, чем сейчас. Повторюсь, сейчас только на кубок. Но я говорю про свой город. А это Москва. Так что за Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо не надо говорить. Народу ходит гораздо меньше, чем до введения Fan Id. Это неоспоримый факт. Допускаю, что в других городах, где лишь 1 команда, эта ситуация не такая явная.

    06.11.2025

  • Дед Пихто

    Банщик жирика с не совсем традиционной ориентацией рулит в стране спортом, оригинально.

    06.11.2025

  • hovawart645

    Естественно.

    06.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Нееет... это сделано намеренно. Специально. И ты и я знаем - зачем.

    05.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Лично я после введения Fan ID на футбол ходить перестал и очень доволен. Больше ни одного рубля не отдам этим предателям. Делайте, что хотите. Живите как хотите. Без меня. Зачем эти полумеры? Закройте ворота - перестаньте мучать людей! Запретите доступ на стадион и будьте счастливы.

    05.11.2025

  • Russpiel

    "Никакой отмены отстранения России от международных матчей не будет". Пусть тоже примет.

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Я больше всего страдал на футболе от омона , ни один фанат мне никогда плохого мне нчиего не сделал на стадионе , а вот от омона в 90е после матчей по так называемому омоновскому коридору выводили после игр людей и били их дубинками не разбираясь кто там , а потом на стадионе остались вообще одни суппортеры ,а хулиганы ушли со стадионов , никаких проблем , а после СВО вдруг снова оказалось, что на футбол ходят бандиты и хулиганы и всем надо одеть ошейники сказала власть , ибо это не на фанатские сектора ввели , а на любого кто пришёл на стадион .

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Баньщики рулят страной...полный сюр...

    05.11.2025

  • spartsmen

    собсно, готовьтесь: скоро без установленного на телефон маха (хэ, а не икс, дебилы неграмотные) ваще хер куда сунетесь ...

    05.11.2025

  • Владислав

    Ублюдок, это ты. Любишь ходить строем, так тебе надо на зону, лет так на 15. Надеюсь, тебе это обеспечат. Вот там ты за своим языком быстро научишся следить

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Какие, нахрен, все желающие? Вот придет на футбол Спринт, который с башкой не дружит. Сядет рядом с тобой, с твоей семьей и начнет матом всех поливать или в драку полезет. Тебе это надо? Мне - нет. Я посидел как-то рядом с фанатьем, которые вонючки цветные запускали да матерные кричалки орали. Минимум половина на футбол внимания не обращала. Зачем они приходили? Выразить себя, и не более. Ты, когда паспорт получал, унижался? Права, снилс, и т.д.? Харэ чушь нести. Один раз все оформил - все те же данные, что и везде, внес, - и все, на этом все закончилось. Нормальный, как ты пишешь, человек сделает это, не напрягаясь, потому как ему не надо орать и стрелять из петард - он придет наслаждаться игрой. А фанат начнет выражать позицию...

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты го.дон из породы примитивных болел ..али из идиотических фанов? Так и гуляйте скопом подалее .. от футбола.

    05.11.2025

  • Gordon

    Ещё один лгун и понторез. Ни одного не знаешь ведь. А я многих знаю.

    05.11.2025

  • Gordon

    Враньё. От первой и до последней буквы. Фанаты живут своей жизнью - и никто от них не страдает. Хочешь унижаться - унижайся. А врать не смей.

    05.11.2025

  • Gordon

    Тебе про Фому, ты про Ерёму

    05.11.2025

  • Gordon

    Дебил тут только один. Ты нихрена не знаешь и несёшь полную околесицу. При распознавании легко можно обеспечить недопуск в течение любого времени. А эта дрянь - бессмыслица, издевательство и унижение.

    05.11.2025

  • Gordon

    На футбол все желающие должны ходить! Дело не в страхе, а в том, что для нормального человека унизительно брать бумажку, разрешающую ходить на футбол. Хоть для фаната, хоть для кого.

    05.11.2025

  • Gordon

    Только клинический идиот не понимает, что эта поганая дрянь никакого отношения к безопасности не имеет. Работает система распознавания лиц - раз; получить эту дрянь для любого человека проблем не составляет - два. Были разные у нас министры. Но такого сочетания глупости, высокомерия и дилетантства ещё не было и близко. Фанаты "Зенита" всё правильно про него написали. Жаль, только они, и жаль, что слишком мягко.

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Все правильно. На футбол должны ходить болельщики, а не фанатьё. Хочешь нормально болеть за любимую команду - чего бояться? А все эти тухлые отмазы типа "мы не ходим, потому что против ограничений" - фуфло)))

    05.11.2025

  • Gordon

    Хватит бредить:) Впрочем, от хамла иногг и не ожидалось.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Им на футбол спартачей .. пофиг с нафигом

    05.11.2025

  • Mikeroft

    В Краснодаре битком стадион, в Питере тоже. В Калининграде тоже народ ходит. И на Спартаке народу куча. А то что не ходят фанаты под надуманным предлогом, их дело. А я на футбол лет 30 хожу плотно и контингент сильно поменялся. Раньше столько женщин с детишками, причем с маленькими включая девчонок на футболе отродясь не было.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    То, что на трибунах стало меньше примитивных болел и не стало идиотических фанов, то только на пользу нормальным болельщикам. Ибо болелы и фаны не болельщики, по определению.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетант в министрах .. такое уже было не раз при Хане Руси. Не только в спорте, но и в обороне страны.

    05.11.2025

  • Mikeroft

    В продуктовый магазин дебилы толпой не ходят. Максимум по двое-трое. А на стадионе они объединяются по 3-4 тысячи человек сразу. Все же просто, нет ? Ну и на биатлон и баскетбол дебилы толпой тоже не ходят, почему - спроси у них. От этих отморозков страдают простые болелы, я вот потратил целых 40 минут чтобы себе фанайди сделать. Им то похрену, им футбол не нужен, им главное дебильные "принцыпы" вот и сидят по домам, бухают и гордятся принципиальностью. И довольны можно выпендриваться не вставая с дивана и дешевле к тому же. Флаг в руки.

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Ну а ты можешь и из дома выходить по спецпропуску и в продуктовый магазин, почему нет? на стадионе безопасность значит нужна? а в продуктовых магазинах и подьездах нет что ли? Почему на других спортивных обьектах нету до сих пор фан айди? ЧТо на хоккее не нужна безопасность? А на баскетболе? а в биатлоне?

    05.11.2025

  • Mikeroft

    Ты еще паспорт сожги, страховое свидетельство и уйди в тайгу с медведем жить.

    05.11.2025

  • Mikeroft

    Ну и распознал ты лицо и что дальше ? Что ты сделаешь - штраф 500 рублей ? Вообще суть конфликта - это утверждение, что фанаты не привелигированная каста ("мы здесь власть"), а такие же как все. Вот это вот "такие же как все" бьет субкультуру фанатизма как серпом по яйцам, так как для фанатов футбол на 10 месте, главное выделиться из толпы. Приучение к порядку и законности это называется социализация. Поэтому фанайди нужен, для того чтобы малолетний дебил понял - закон есть закон.

    05.11.2025

  • bandradio

    Ну это вы придумываете. Как кричали, так и кричат. И как до введния FanId ходили с детьми семьями, так и ходят. Просто на матчах чемпионата стало меньше людей ходить, в отличии от кубковых встреч. Только в этом вижу разницу.

    05.11.2025

  • bandradio

    Ой дураааааак

    05.11.2025

  • Mikeroft

    И если совсем серьезно советую всем пересмотреть мультик "Козленок, который считал до десяти". На удивление точно отражает всю суть этого конфликта между руководством российского спорта и фюрерами фанатских группировок.

    05.11.2025

  • EPS54

    Лучше стало? "Спортивная страна", где спорт на втором месте после бабла?

    05.11.2025

  • Berkut-7

    НУ так и есть по -факту , в России спорт так и устроен что всем неважно ходят на него или не ходят, не для этого он существует, поэтому он и существует автономно сам по себе, есть кто на трибунах или нет никого, вообще до звезды, лучше даже когда нету людей, штрафы за мат не надо клубам платить.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    !Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • lvb

    Опаньки, внимание, Кубок с сезона 26/27 тоже будет с "биркой"?) Шо, еще? Не было не было и вот опять? Мдя..Кубок можно было и не трогать, имха

    05.11.2025

  • Mv Mv

    всем пох, пойдёшь ты или нет. Я на наш говнофутбол давно не хожу. По умолчанию на него только идиоты ходят

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Старое поколение на поводок не посадить, я больше никогда не пойду ни на какой стадион , не позволю чиновникам надеть на себя поводок даже на футболе и так уже повязали с ног до головы , скоро и с бабой, чтобы сексом заняться нужно будет спецразрешение от власти получить фан секс айди , но сначала там проверят на духовные скрепы нашу еблю,а новое поколение конечно будет оформлять, правда потребуется не одно десятилетие , чтобы на стадионах появилась хоть какая-та футбольаня атмосфера , а не кладбищенская как сейчас .

    05.11.2025

  • Mikeroft

    То что вы декларируете можете дальше декларировать на помойках, прыгая с фаерами вокруг мусорных баков. Хотя минут через 15 по заявлению местных жителей приедут луноходы и вас всех упакуют, странно, что на стадионах раньше это было позволено в отличие от помоек. Ну и как креатив предлагаю кричалки "Нам не нужен ИНН", "Нам не нужен СНИЛС", "Нам не нужны Госуслуги". Дебильность примерно та же, что и "Нам не нужен Фанайди".

    05.11.2025

  • Mikeroft

    Фратрия в полном составе жрет ботвинью и исходит на г..но.

    05.11.2025

  • Mikeroft

    Мне нравится. Ублюдков кричащих хором матом не стало на стадионе. Появились семьи с детишками. Любо. Фюреры фанатских группировок вроде Шпрыгина и Каманчи могут убить себя о стену.

    05.11.2025

  • Mike101

    "Зачем на бал пришёл медведь.."

    05.11.2025

  • hovawart645

    Григорьянцу проще из клуба бабки выкачать, а клуб потом пусть ищет и перевыставляет!)

    05.11.2025

  • hovawart645

    Да все эти ФАН-айди условности: с системой распознавания лиц невозможно быть не узнанным - всех вычислят ещё в метро или на подступах.

    05.11.2025

  • shpasic

    почему же до сих пор штрафуют клубы, например, за нецензурную лексику с трибун, а не тех зрителей, кто это выкрикивает?

    05.11.2025

  • фанат

    Да, пока вы все при власти, отмены не будет. Отсюда вывод...

    05.11.2025

  • AlAr

    А Фратрия знает?

    05.11.2025

  • Roma Vedenichkin

    Про этого человека на одном из кубковых матчей было вс? достатлчно лаконично продекларировано

    05.11.2025

    Михаил Дегтярев
