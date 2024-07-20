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Сегодня, 20:15

Галактионов — о победе над «Акроном»: «Группа игроков атаки провела очень хороший матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов похвалил игроков атаки команды за матч против «Акрона» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Что касается эффективности, то группа игроков атаки сегодня у нас провела очень хороший матч — Пиняев, Воробьев, Сарвели, Тикнизян, Сулейманов. И Батраков, и опорные полузащитники. Что касается атакующих взаимодействий, то мы свои моменты достаточно неплохо реализовали. И голы были достаточно красивые», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Во втором туре РПЛ команда Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. «Акрон» в этот же день встретится на выезде с «Факелом».

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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