Галактионов — о победе над «Акроном»: «Группа игроков атаки провела очень хороший матч»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов похвалил игроков атаки команды за матч против «Акрона» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Что касается эффективности, то группа игроков атаки сегодня у нас провела очень хороший матч — Пиняев, Воробьев, Сарвели, Тикнизян, Сулейманов. И Батраков, и опорные полузащитники. Что касается атакующих взаимодействий, то мы свои моменты достаточно неплохо реализовали. И голы были достаточно красивые», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Во втором туре РПЛ команда Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. «Акрон» в этот же день встретится на выезде с «Факелом».