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Сегодня, 22:03

Галактионов о травме Батракова: «Очень надеюсь, что ничего серьезного»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал повреждение полузащитника Алексея Батракова в матче с «Зенитом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Повреждение Батракова? Очень надеемся, что не серьезное. Но достаточно неприятное. Судья наградил соперника желтой карточкой или нет? Нет. Даже фола не было. Поэтому вот такие, как мы говорим, трактовки, что с одной стороны карточку сразу дают, а в этом жестком фоле, тем более, есть ВАР, можно было и позвать, и посмотреть. Очень надеемся, что все будет хорошо, есть время для того, чтобы его подлечить, и восстановиться, передохнуть, и дальше двигаться вперед», — сказал тренер.

В компенсированное время Мантуан шипами попал в голеностоп игрока железнодорожников. 19-летний футболист не смог продолжить игру, и его заменил Артем Тимофеев.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Михаил Галактионов

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