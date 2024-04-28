Галактионов : «Дзюба статусный игрок. Он поддерживает ребят, но характер определяет игру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего команды Артема Дзюбы.

28 апреля железнодорожники проиграли «Спартаку» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ. Дзюба вышел на поле на 84-й минуте.

— Дзюба выходит на замену без результативных действий. С чем вы связывает его спад?

— Артем пропустил достаточно большое количество времени. У нас последнее время скоростная, мобильная атака. Артем, да, статусный игрок. Он поддерживает ребят. Но что касается дальше — характер определяет игру.

— На какие качества вы акцентируете, когда выпускает его?

— Если мы играем в контратаку, естественно, нам нужен более скоростной игрок. Покажет работа и тренировочный процесс, выйдет ли Артем в оставшихся матчах.