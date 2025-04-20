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Сегодня, 09:15

Галактионов — о словах Сулейманова: «Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» слова нападающего Тимура Сулейманова, который заявил, что недоволен количеством своего игрового времени. Позже игрок извинился перед тренерским штабом и признался, что «наговорил лишнего».

«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел на поле 674 минуты в 24 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом.

3
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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