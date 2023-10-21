Галактионов — о матче с «Динамо»: «По игре «Локомотив» был не согласен на ничью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

— Что скажете о сегодняшней игре?

— Мы достаточно неплохо сегодня выглядели. Я сказал команде, что по игре было видно, что мы были не согласны на ничью сегодня. Мы были остры, у нас было много моментов. Если бы мы их реализовали, счет был бы победный.

— Были ли какие-то претензии к нападающим, почему их поменяли?

— Никаких претензий к нападающим не было. Понимали, что нужно было добавить скорости, свежести. Нам было необходимо, чтобы Наир Тикнизян, Антон Миранчук, Тимур Сулейманов дали больше движения. Ребята с этим справились.

— Почему рано заменили Пиняева?

— Он тоже выполняет большой объел работы. Не только на мячи он играет. Это естественное его состояние. Снижается острота, двигательная активность. Нам хотелось туда добавить более быстрого игрока. Который бы добавил динамике.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».