20 октября, 12:56

Галактионов о ситуации на пресс-конференции: «Старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с обращением на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:0).

— Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

— Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой, — сказал Галактионов.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками.

100

  • vladmad_75

    Никак журналюги в СЭ успокоиться не могут.

    21.10.2025

  • vladmad_75

    Не против, но вовсе не значит, что будут отвечать на вопрос невоспитанного недоумка.

    21.10.2025

  • Старшой0754

    Тренер это учитель. К учителям у нас всегда относились с уважением, обращались к ним только по имени и отчеству. Дахе если этому учителю всего 18 лет.

    20.10.2025

  • Старшой0754

    А при чем здесь Семак?

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Попробовал бы этот молокосос так обратиться к мойщику унитазов в Японии или Южной Корее, который его на два дня старше. От него бы мокрого места не было бы.

    20.10.2025

  • treider

    Ушлепные недожурналюги даже тут бучу поднять пытались. Недоучки, невоспитанные, из молокососов... откуда берется этот мусор??? Что происходит?

    20.10.2025

  • Дед33

    Вы видели этих корреспондентов? Ужас. Они двух слов связать не могут. Карпин от них уже плачет.

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А ты парень действительно Глуп и не видал больших залуп!

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он Бухает ему можно!

    20.10.2025

  • Глупый

    позорище,возомнил себя его величеством, даже карпин и семак с черчесовым не против просто по имени

    20.10.2025

  • Vitamin007

    А не важно, сколько лет быдлу, которое позволяет себе главного тренера по имени называть!!!

    20.10.2025

  • Мясо по-сербски

    Михаил заслужил, Локомотив доминирует СЭ надо голосование вставить Вызвать Галктионова на шоу Малахова провести развернутое исследование с экспертами Губошлеп, Ал.Апина, Вайкуле и Киркоров

    20.10.2025

  • 1_sport

    Первый раз вижу, чтобы к тренеру по имени бы обращались!

    20.10.2025

  • 1_sport

    Вот и нужно жить в этих странах раз вам нравится!

    20.10.2025

  • 1_sport

    Действительно, посмел бы юный журналист к Черчесову по имени обратиться? Да и вообще мы в России живём и у нас принято веками обращаться по имени и отчеству. Это в гейропах разных отчеств не знают.

    20.10.2025

  • Глупый

    надо Багратионова наказать

    20.10.2025

  • rustov

    Тов. Саахов: "Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь, очень плохо".

    20.10.2025

  • Михаил Т

    Вообще к тренеру всегда положено по имени отчеству обращаться, даже если человеку 80, а тренеру 25.

    20.10.2025

  • Sehrgut

    Вынь хрен сначала со рта

    20.10.2025

  • Юрий

    Считаю тему закрытой!!! Вот же наивный!!! Корреспонденты СЭ только начинают эту тему смаковать...даже не вся редакция ещё написала статьи, не всех тренеров по этой теме опросили.... всё только начинается...ишь он какой, тему закрывать!!! А гонорары получать...даже ещё и десяти статей не написали....

    20.10.2025

  • Грета Туборг (хайт)

    Хочешь с Гретой поболтать?

    20.10.2025

  • fell62

    а в тввоем мире не так что ли ?

    20.10.2025

  • fell62

    очухалась таки после изральиской тюрьми ?

    20.10.2025

  • Грета Туборг (хайт)

    На банковской карте он фломастером приписывает "MIKHALYCH"

    20.10.2025

  • flints

    Некоторые комплексы есть у Вас

    20.10.2025

  • Мишандос

    Звёзд много у старшей проводницы, скоро ваше влажные счастье закончится)

    20.10.2025

  • dinela

    А почему в статье "Михаил",без отчества?На фото,товарищу Артёму Бухаеву,явно нет и тридцати!

    20.10.2025

  • rustov

    На 100% согласен с Михаилом Михайловичем.

    20.10.2025

  • Nazarov Zakhar

    за что минусы?все по делу.

    20.10.2025

  • Андрей

    Мишок.

    20.10.2025

  • Андрей

    А ещё во всём "цивилизованном" мире с недавних пор стало принято своих род-лей именовать не матерью и отцом, а род-лем №1 и род-лем №2. Петушиные браки тоже стало модным заключать. Нам тоже следует на их равняться?

    20.10.2025

  • george64

    Просто нужно правильно расставлять приоритеты и не тратить нервные клетки на пустое. Молодой журналист назвал по имени? Ну да шут с ним!.. Делов-то.. Возможно, они с ним больше никогда в жизни не встретятся. Считаю, гораздо важнее было уделить внимание на вопрос и ответ на него, а не распыляться на правила этикета.

    20.10.2025

  • Андрей

    Если этот юнец специализируется не то что на футболе, а на спорте в целом и идёт на пресс-конференцию тренеров команд высшей лиги, должен как минимум знать имя-отчество главных тренеров соперничающих команд. По-моему, на пресс-конференциях на столе имеются таблички где указаны Ф.И.О.

    20.10.2025

  • GruzinS

    скорее о том, что быдло свое место должно знать и не строить из себя репортера, будучи всего лишь писакой

    20.10.2025

  • +79287203681

    Галактионову нужно понимать, что как только его команда идет вверх и становится выше, неизбежно начнутся кампании дискредитации, выведения из себя, стравливание и так далее. Се ля ви рус.

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Судя по нику ты Гейропеец!

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всё верно. Журналюхи и молодая петушня после журфака считает впарве всех называть по имени! Тупые черти!

    20.10.2025

  • Горын

    Наоборот пора писак на место ставить. Зарвались сопляки.

    20.10.2025

  • Горын

    Идти на прссконференцию не зная с кем. Это трындец.

    20.10.2025

  • Горын

    Эта хрень обращаться к старшим появилась в России в "святые" девяностые. Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, Владимир Путин, Сергей Лавров. Мы же не в пиндосии живём и не в гейропе. Мы же русские, Борис Николаевич, Владимир Владимирович, прописные истины. Неужели этого не понять?

    20.10.2025

  • инок

    Журналист просто не знал отчества, поэтому так обратился, а Галактионов просто подсказал, очень вежливо, только и всего.)

    20.10.2025

  • mikeV

    Так журналист и обращался на Вы, весь шум только из-за того, что без отчества.

    20.10.2025

  • henri71

    И я стану сверхновой суперзвездой: много денег, машина, все дела)

    20.10.2025

  • За спорт!

    Мишаня Галактика.

    20.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Какое событие!,какой-то сопливый журналист 18 лет на-ты- с главным тренером ФК РПЛ ,а Черчесов -забыли,как потребовал от одного из журналистов..."сядь как следует!"? а журналистов и часто ,особенно на Матч ТВ, нужно часто поправлять

    20.10.2025

  • с Урала

    Писявки должны уважать старших и этим все сказано

    20.10.2025

  • 4rfv5tgb

    это за границей так допустимо, но западные компании пытаются и в России навязать свой этикет

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Буря в стакане воды.

    20.10.2025

  • Дюшесс

    Вообще есть культура общения.Молодой пацан видимо об этом не знает, он вероятно думает,он ещё во дворе со сверстниками. На обсуждении игр, в интервью, бывшие футболисты, которым уже под и за 50, и которые друг с другом играли ещё с детсва, друг друга на людях называют по имени отчеству.Я надеюсь пацан ситуацию поймёт правильно. Наука общения ему будет.

    20.10.2025

  • Rais Zh

    - Тебя как зовут? - Гаврила Петрович - Тебя? - Федя - Тебя? - Алибаба - Я же сказал клички отставить - Это фамилий. А имя Василий, Василий Алибабаевич ... - Меня будете называть Алексан Саныч! Ясно?

    20.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Нормальные журналисты любого возраста обращаются к тренерам любых команд на пресс-конференциях или по имени и отчеству, или по должности. И только на "Вы" независимо от возраста корреспондента и тренера. При этом корреспондент обязан перед первым своим вопросом к тренеру назвать своё имя, фимилию, должность и издание, которое представляет. В свою очередь, тренер обязан обращаться к любому журналисту на Вы. Вопросы у нормальных жкрналистов могут быть только по ходу данного матча, без посторонних и отвлекающих вопросов не по существу прошедшего матча. Тренер имеет право не отвечать на любой вопрос, не связанным с данным матчем. Представитель пресс-службы команды хозяина поля данного матча обязан следить за нормальным ходом всей пресс-конференции, и решительно пресекать любое не подобающее отношение, как со стороны представителей СМИ, так и со стороны тренеров, участвующих в данной пресс-конференции. Это незыблемая этика на любой пресс-конференции.

    20.10.2025

  • blue-white!

    Чики, а причём тут возраст? К любому незнакомому человеку надо обращаться на вы...

    20.10.2025

  • blue-white!

    Эх, жаль не Киря сидел на пресс-конференции, а то бы он поправил журналюгу, так поправил. Или кое-что ему подправил бы...физиономию, на пример...

    20.10.2025

  • LemieuxMario3

    она и есть овца американская)))

    20.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Мда, в сорокет рановато такое заявлять все-таки.

    20.10.2025

  • nina nikolaewa

    а ты ЧМО

    20.10.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    Всё правильно сказал. А так сейчас любой пацан начнёт Овечкина публично овцой называть

    20.10.2025

  • Якин

    а ты манда

    20.10.2025

  • Якин

    Он опытным взглядом сразу вычислил что вопрос задаёт малолетний дебил

    20.10.2025

  • aa_214

    ощущение что он его назвал Миша типа, ерунда это все

    20.10.2025

  • Иван Л.

    Эти недоросли типа Микеле и Артемки и раздувают, нашли корешей, комплекс роста. Стасик им, Игорек, Мишаня... Клоуны

    20.10.2025

  • ххх ххх

    глуп, как пробка! и уже не исправишь....

    20.10.2025

  • nina nikolaewa

    Возьмёт Золото. Будет Михаим Михайлович. РАНО зазвездился. а ПОКА Миша

    20.10.2025

  • ValeraK

    Михаил Галактионович и точка!

    20.10.2025

  • Kortvv

    Даже нечего комментировать,ситуация выеденного яйца не стоит. А журналюге урок будет, как к людям обращаться

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    А Карпин сказал, что ему все равно. Теперь к нему можно обращаться "Артамоша". Пудель-то Артамон.

    20.10.2025

  • Haiaxi

    Всё верно сказал. Просто неумные корреспонденты раздули шумиху из ничего.

    20.10.2025

  • Владимир Трофимов

    Молодец!!! Какойто сопляк будет тыкать.Ельцинские времена закончились ,когда все Тыкали.

    20.10.2025

  • rac135

    Так и хочется задать вопрос этим бездарным щелкоперам-бездарям вопрос: «Почему к Семаку вы обращаетесь «Сергей Богданович», а не просто «Сергей»? Преклонение перед украинцами? Или, например, задавая вопрос Черчесову, вы не называете его просто «Стас», Тедеева Зауром и т.д. Боитесь кавказских людей, подонки трусливые?» А к русскому тренеру можно с небрежным презрением относиться? Так, что ли русофобы паршивые? СПРАВОЧНО ДЛЯ ЩЕЛКОПЕРОВ НЕДОЕГЭШНИКОВ В России принято обращение по имени и отчеству, потому что это означает уважительное отношение к человеку. У русских людей отчества были приняты еще с древних времен, и традиция сохранилась до сих пор. Так, уже в 945 году в перечне русских послов писали и имена, и отчества. В западных странах принято обращаться или только по имени, или только по фамилии. И это звучит вполне естественно. У них там вовсе нет отчеств.

    20.10.2025

  • Андрей Короткевич

    Да, но если на это есть одобрение другой стороны. И желательно, чтобы сторона, к которой обращаются сама изначально об этот попросила. Потому, что так комфортнее. В данном случае молодого человека вполне корректно поправили. По крайней мере это не говорит о том, что есть какие-то комплексы. Футбольные интервью не смотрю, но в КХЛ в микс зоне представляют тренера по Фмилии-Имени, но образаются всегда по имени-отчеству.

    20.10.2025

  • Келофин

    Правильно сделал.Малолетки наглеют.

    20.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Больше не о чем СексПрессу говорить..

    20.10.2025

  • WASP65

    в мире еще и лгбт хвалят и продвигают, так что теперь с них пример брать? каждый сам для себя определяет формат общения. и при чем тут коммуняки?

    20.10.2025

  • Москвич1985

    О, уже раздули слона из этой истории. Что касается самой истории. На первый взгляд может показаться, что у Галактионова комплекс, например как у тренера, не бывшего извстным футболистом. Но если копнуть глубже, Михаил Михайлович, прав. Вон корреспонденты тыкают футболистам, так и тренерам скоро начнут видимо, если их не одернуть. Так что я на стороне Галактионова здесь.

    20.10.2025

  • Павел Леонидович

    Ну реально - а минусы будут? Вообще еще раздражает когда эти "журналисты" начинают еще тыкать. Воспитания ноль.

    20.10.2025

  • Адекватный спартач

    Соглашусь с Галактионовым. Если не научить общению в зародыше, то появится очередной кузнецов или шевченко.

    20.10.2025

  • mikeV

    Потому что обращение на Вы и по имени - нормальное вежливое обращение в наше время, вполне допустимое с точки зрения бизнес-этикета. Именно так и обращался журналист.

    20.10.2025

  • 23 быка

    К Тренеру всегда по имени отчеству надо обращаться... И неважно сколько лет Тренеру.

    20.10.2025

  • Djin Ignatov

    Галактионов просто показал что он ГЛУП и Безграмотен !! В МИРЕ давно уже общаются не по отчеству ! Да и у нас после ВЕЛИЕОЙ Горбачевской перестройки ВСЕ практически перешли на это общение ! Во многих странах нет даже отчества ! И при чем здесь Уважение ? Тебя называют по имени как назвала мать с отцом и задют вопрос ! Этот Щенок еще видимо не вырос из коммунистической среды ! Это равносильно как тебя называют - ТОВАРИЩ !"!! Товарищи остались только у Зюганова !! ВСЕ остальные - ГОСПОДА !!

    20.10.2025

  • Mihal

    У меня у дочки тренеры лет на 20 младше меня. Но я всегда их называю по отчеству - это уважение к тренеру и пример обращеня к тренеру для ребенка. А то что Галактионов малолетнего журналиста поправил - так правильно сделал.

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это корреспондент на Спартака Артуровича не нарвался

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Раздули чёрт знает что из ничего. Или пытаются так Галактионова раскачать?

    20.10.2025

  • Андрей Короткевич

    Почему? Это нормально, когда ты обозначаешь дистанцию, особенно с более молодыми. В данном случае ему задают вопрос в статусе главного тренера. В нашей культуре нормально, когда к старшему по возрасту или по должности обращаются по отчеству. Пока он сам предложит обращаться по-другому. У нас на работе каждому новому сотруднику объясняется какова корпоративная культура общения, что к руководству отчество можно опускать.

    20.10.2025

  • 100%

    20.10.2025

  • _моро

    отличный ответ, михаил

    20.10.2025

  • ёzhic8

    Эксклюзив? :joy::rofl::joy:

    20.10.2025

  • Туберкулез

    Мишутка.)

    20.10.2025

  • spar001

    то есть, если задающему вопрос 60, то можно "Миха"?:grin:...

    20.10.2025

  • Independent forever

    В принципе, правильно поправил.

    20.10.2025

  • abc1970

    Ну семак вон мясо не есть, ему травоядно, а михалыч видать ест, рыкнул. И правильно сделал. Ща с этих "блохеров" малолетних развилось как вшей. Любителей тыкать.

    20.10.2025

  • mikeV

    Скорее, это говорит о том, что у него некоторые комплексы есть...

    20.10.2025

  • Bodhishatva

    Все верно сказал. А то сегодня журналист, а завтра футболисты Мишкой звать будут на поле.

    20.10.2025

  • Давайте пить дружно!

    Мог бы и втащить

    20.10.2025

  • Андрей Короткевич

    Молодец. Нормальное воспитание, которое не всем дают. В том числе корреспондентам. В предыдущих статьях забыли упомянуть, что корреспонденту, которого поправили, было не больше 20. Это нормально, когда взрослый мужчина, управляющий десятками футболистов и который выстраивает субординацию, просит называть его по отчеству.

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Главное,что не Полиграфыч

    20.10.2025

  • mikeV

    Зазвезделся Михаил? Не рано?

    20.10.2025

    Михаил Галактионов
    ФК Локомотив (Москва)
