Галактионов о ситуации на пресс-конференции: «Старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с обращением на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:0). — Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации? — Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.



Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой, — сказал Галактионов.



«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками.

vladmad_75 Никак журналюги в СЭ успокоиться не могут. 21.10.2025

vladmad_75 Не против, но вовсе не значит, что будут отвечать на вопрос невоспитанного недоумка. 21.10.2025

Старшой0754 Тренер это учитель. К учителям у нас всегда относились с уважением, обращались к ним только по имени и отчеству. Дахе если этому учителю всего 18 лет. 20.10.2025

Старшой0754 А при чем здесь Семак? 20.10.2025

alexb2025personal Попробовал бы этот молокосос так обратиться к мойщику унитазов в Японии или Южной Корее, который его на два дня старше. От него бы мокрого места не было бы. 20.10.2025

treider Ушлепные недожурналюги даже тут бучу поднять пытались. Недоучки, невоспитанные, из молокососов... откуда берется этот мусор??? Что происходит? 20.10.2025

Дед33 Вы видели этих корреспондентов? Ужас. Они двух слов связать не могут. Карпин от них уже плачет. 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР А ты парень действительно Глуп и не видал больших залуп! 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Он Бухает ему можно! 20.10.2025

Глупый позорище,возомнил себя его величеством, даже карпин и семак с черчесовым не против просто по имени 20.10.2025

Vitamin007 А не важно, сколько лет быдлу, которое позволяет себе главного тренера по имени называть!!! 20.10.2025

Мясо по-сербски Михаил заслужил, Локомотив доминирует СЭ надо голосование вставить Вызвать Галктионова на шоу Малахова провести развернутое исследование с экспертами Губошлеп, Ал.Апина, Вайкуле и Киркоров 20.10.2025

1_sport Первый раз вижу, чтобы к тренеру по имени бы обращались! 20.10.2025

1_sport Вот и нужно жить в этих странах раз вам нравится! 20.10.2025

1_sport Действительно, посмел бы юный журналист к Черчесову по имени обратиться? Да и вообще мы в России живём и у нас принято веками обращаться по имени и отчеству. Это в гейропах разных отчеств не знают. 20.10.2025

Глупый надо Багратионова наказать 20.10.2025

rustov Тов. Саахов: "Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь, очень плохо". 20.10.2025

Михаил Т Вообще к тренеру всегда положено по имени отчеству обращаться, даже если человеку 80, а тренеру 25. 20.10.2025

Sehrgut Вынь хрен сначала со рта 20.10.2025

Юрий Считаю тему закрытой!!! Вот же наивный!!! Корреспонденты СЭ только начинают эту тему смаковать...даже не вся редакция ещё написала статьи, не всех тренеров по этой теме опросили.... всё только начинается...ишь он какой, тему закрывать!!! А гонорары получать...даже ещё и десяти статей не написали.... 20.10.2025

Грета Туборг (хайт) Хочешь с Гретой поболтать? 20.10.2025

fell62 а в тввоем мире не так что ли ? 20.10.2025

fell62 очухалась таки после изральиской тюрьми ? 20.10.2025

Грета Туборг (хайт) На банковской карте он фломастером приписывает "MIKHALYCH" 20.10.2025

flints Некоторые комплексы есть у Вас 20.10.2025

Мишандос Звёзд много у старшей проводницы, скоро ваше влажные счастье закончится) 20.10.2025

dinela А почему в статье "Михаил",без отчества?На фото,товарищу Артёму Бухаеву,явно нет и тридцати! 20.10.2025

rustov На 100% согласен с Михаилом Михайловичем. 20.10.2025

Nazarov Zakhar за что минусы?все по делу. 20.10.2025

Андрей Мишок. 20.10.2025

Андрей А ещё во всём "цивилизованном" мире с недавних пор стало принято своих род-лей именовать не матерью и отцом, а род-лем №1 и род-лем №2. Петушиные браки тоже стало модным заключать. Нам тоже следует на их равняться? 20.10.2025

george64 Просто нужно правильно расставлять приоритеты и не тратить нервные клетки на пустое. Молодой журналист назвал по имени? Ну да шут с ним!.. Делов-то.. Возможно, они с ним больше никогда в жизни не встретятся. Считаю, гораздо важнее было уделить внимание на вопрос и ответ на него, а не распыляться на правила этикета. 20.10.2025

Андрей Если этот юнец специализируется не то что на футболе, а на спорте в целом и идёт на пресс-конференцию тренеров команд высшей лиги, должен как минимум знать имя-отчество главных тренеров соперничающих команд. По-моему, на пресс-конференциях на столе имеются таблички где указаны Ф.И.О. 20.10.2025

GruzinS скорее о том, что быдло свое место должно знать и не строить из себя репортера, будучи всего лишь писакой 20.10.2025

+79287203681 Галактионову нужно понимать, что как только его команда идет вверх и становится выше, неизбежно начнутся кампании дискредитации, выведения из себя, стравливание и так далее. Се ля ви рус. 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Судя по нику ты Гейропеец! 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Всё верно. Журналюхи и молодая петушня после журфака считает впарве всех называть по имени! Тупые черти! 20.10.2025

Горын Наоборот пора писак на место ставить. Зарвались сопляки. 20.10.2025

Горын Идти на прссконференцию не зная с кем. Это трындец. 20.10.2025

Горын Эта хрень обращаться к старшим появилась в России в "святые" девяностые. Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, Владимир Путин, Сергей Лавров. Мы же не в пиндосии живём и не в гейропе. Мы же русские, Борис Николаевич, Владимир Владимирович, прописные истины. Неужели этого не понять? 20.10.2025

инок Журналист просто не знал отчества, поэтому так обратился, а Галактионов просто подсказал, очень вежливо, только и всего.) 20.10.2025

mikeV Так журналист и обращался на Вы, весь шум только из-за того, что без отчества. 20.10.2025

henri71 И я стану сверхновой суперзвездой: много денег, машина, все дела) 20.10.2025

За спорт! Мишаня Галактика. 20.10.2025

Alexey Bulatov Какое событие!,какой-то сопливый журналист 18 лет на-ты- с главным тренером ФК РПЛ ,а Черчесов -забыли,как потребовал от одного из журналистов..."сядь как следует!"? а журналистов и часто ,особенно на Матч ТВ, нужно часто поправлять 20.10.2025

с Урала Писявки должны уважать старших и этим все сказано 20.10.2025

4rfv5tgb это за границей так допустимо, но западные компании пытаются и в России навязать свой этикет 20.10.2025

Дмитрий Ушкачев Буря в стакане воды. 20.10.2025

Дюшесс Вообще есть культура общения.Молодой пацан видимо об этом не знает, он вероятно думает,он ещё во дворе со сверстниками. На обсуждении игр, в интервью, бывшие футболисты, которым уже под и за 50, и которые друг с другом играли ещё с детсва, друг друга на людях называют по имени отчеству.Я надеюсь пацан ситуацию поймёт правильно. Наука общения ему будет. 20.10.2025

Rais Zh - Тебя как зовут? - Гаврила Петрович - Тебя? - Федя - Тебя? - Алибаба - Я же сказал клички отставить - Это фамилий. А имя Василий, Василий Алибабаевич ... - Меня будете называть Алексан Саныч! Ясно? 20.10.2025

Saiga-спринтер Нормальные журналисты любого возраста обращаются к тренерам любых команд на пресс-конференциях или по имени и отчеству, или по должности. И только на "Вы" независимо от возраста корреспондента и тренера. При этом корреспондент обязан перед первым своим вопросом к тренеру назвать своё имя, фимилию, должность и издание, которое представляет. В свою очередь, тренер обязан обращаться к любому журналисту на Вы. Вопросы у нормальных жкрналистов могут быть только по ходу данного матча, без посторонних и отвлекающих вопросов не по существу прошедшего матча. Тренер имеет право не отвечать на любой вопрос, не связанным с данным матчем. Представитель пресс-службы команды хозяина поля данного матча обязан следить за нормальным ходом всей пресс-конференции, и решительно пресекать любое не подобающее отношение, как со стороны представителей СМИ, так и со стороны тренеров, участвующих в данной пресс-конференции. Это незыблемая этика на любой пресс-конференции. 20.10.2025

blue-white! Чики, а причём тут возраст? К любому незнакомому человеку надо обращаться на вы... 20.10.2025

blue-white! Эх, жаль не Киря сидел на пресс-конференции, а то бы он поправил журналюгу, так поправил. Или кое-что ему подправил бы...физиономию, на пример... 20.10.2025

LemieuxMario3 она и есть овца американская))) 20.10.2025

ЧикиБегиристайн Мда, в сорокет рановато такое заявлять все-таки. 20.10.2025

nina nikolaewa а ты ЧМО 20.10.2025

Викторыч из ЕКБ Всё правильно сказал. А так сейчас любой пацан начнёт Овечкина публично овцой называть 20.10.2025

Якин а ты манда 20.10.2025

Якин Он опытным взглядом сразу вычислил что вопрос задаёт малолетний дебил 20.10.2025

aa_214 ощущение что он его назвал Миша типа, ерунда это все 20.10.2025

Иван Л. Эти недоросли типа Микеле и Артемки и раздувают, нашли корешей, комплекс роста. Стасик им, Игорек, Мишаня... Клоуны 20.10.2025

ххх ххх глуп, как пробка! и уже не исправишь.... 20.10.2025

nina nikolaewa Возьмёт Золото. Будет Михаим Михайлович. РАНО зазвездился. а ПОКА Миша 20.10.2025

ValeraK Михаил Галактионович и точка! 20.10.2025

Kortvv Даже нечего комментировать,ситуация выеденного яйца не стоит. А журналюге урок будет, как к людям обращаться 20.10.2025

alexb2025personal А Карпин сказал, что ему все равно. Теперь к нему можно обращаться "Артамоша". Пудель-то Артамон. 20.10.2025

Haiaxi Всё верно сказал. Просто неумные корреспонденты раздули шумиху из ничего. 20.10.2025

Владимир Трофимов Молодец!!! Какойто сопляк будет тыкать.Ельцинские времена закончились ,когда все Тыкали. 20.10.2025

rac135 Так и хочется задать вопрос этим бездарным щелкоперам-бездарям вопрос: «Почему к Семаку вы обращаетесь «Сергей Богданович», а не просто «Сергей»? Преклонение перед украинцами? Или, например, задавая вопрос Черчесову, вы не называете его просто «Стас», Тедеева Зауром и т.д. Боитесь кавказских людей, подонки трусливые?» А к русскому тренеру можно с небрежным презрением относиться? Так, что ли русофобы паршивые? СПРАВОЧНО ДЛЯ ЩЕЛКОПЕРОВ НЕДОЕГЭШНИКОВ В России принято обращение по имени и отчеству, потому что это означает уважительное отношение к человеку. У русских людей отчества были приняты еще с древних времен, и традиция сохранилась до сих пор. Так, уже в 945 году в перечне русских послов писали и имена, и отчества. В западных странах принято обращаться или только по имени, или только по фамилии. И это звучит вполне естественно. У них там вовсе нет отчеств. 20.10.2025

Андрей Короткевич Да, но если на это есть одобрение другой стороны. И желательно, чтобы сторона, к которой обращаются сама изначально об этот попросила. Потому, что так комфортнее. В данном случае молодого человека вполне корректно поправили. По крайней мере это не говорит о том, что есть какие-то комплексы. Футбольные интервью не смотрю, но в КХЛ в микс зоне представляют тренера по Фмилии-Имени, но образаются всегда по имени-отчеству. 20.10.2025

Келофин Правильно сделал.Малолетки наглеют. 20.10.2025

АндрейЕвгеньевич Больше не о чем СексПрессу говорить.. 20.10.2025

WASP65 в мире еще и лгбт хвалят и продвигают, так что теперь с них пример брать? каждый сам для себя определяет формат общения. и при чем тут коммуняки? 20.10.2025

Москвич1985 О, уже раздули слона из этой истории. Что касается самой истории. На первый взгляд может показаться, что у Галактионова комплекс, например как у тренера, не бывшего извстным футболистом. Но если копнуть глубже, Михаил Михайлович, прав. Вон корреспонденты тыкают футболистам, так и тренерам скоро начнут видимо, если их не одернуть. Так что я на стороне Галактионова здесь. 20.10.2025

Павел Леонидович Ну реально - а минусы будут? Вообще еще раздражает когда эти "журналисты" начинают еще тыкать. Воспитания ноль. 20.10.2025

Адекватный спартач Соглашусь с Галактионовым. Если не научить общению в зародыше, то появится очередной кузнецов или шевченко. 20.10.2025

mikeV Потому что обращение на Вы и по имени - нормальное вежливое обращение в наше время, вполне допустимое с точки зрения бизнес-этикета. Именно так и обращался журналист. 20.10.2025

23 быка К Тренеру всегда по имени отчеству надо обращаться... И неважно сколько лет Тренеру. 20.10.2025

Djin Ignatov Галактионов просто показал что он ГЛУП и Безграмотен !! В МИРЕ давно уже общаются не по отчеству ! Да и у нас после ВЕЛИЕОЙ Горбачевской перестройки ВСЕ практически перешли на это общение ! Во многих странах нет даже отчества ! И при чем здесь Уважение ? Тебя называют по имени как назвала мать с отцом и задют вопрос ! Этот Щенок еще видимо не вырос из коммунистической среды ! Это равносильно как тебя называют - ТОВАРИЩ !"!! Товарищи остались только у Зюганова !! ВСЕ остальные - ГОСПОДА !! 20.10.2025

Mihal У меня у дочки тренеры лет на 20 младше меня. Но я всегда их называю по отчеству - это уважение к тренеру и пример обращеня к тренеру для ребенка. А то что Галактионов малолетнего журналиста поправил - так правильно сделал. 20.10.2025

Симон Вирсаладзе Это корреспондент на Спартака Артуровича не нарвался 20.10.2025

Симон Вирсаладзе Раздули чёрт знает что из ничего. Или пытаются так Галактионова раскачать? 20.10.2025

Андрей Короткевич Почему? Это нормально, когда ты обозначаешь дистанцию, особенно с более молодыми. В данном случае ему задают вопрос в статусе главного тренера. В нашей культуре нормально, когда к старшему по возрасту или по должности обращаются по отчеству. Пока он сам предложит обращаться по-другому. У нас на работе каждому новому сотруднику объясняется какова корпоративная культура общения, что к руководству отчество можно опускать. 20.10.2025

100% 20.10.2025

_моро отличный ответ, михаил 20.10.2025

ёzhic8 Эксклюзив? :joy::rofl::joy: 20.10.2025

Туберкулез Мишутка.) 20.10.2025

spar001 то есть, если задающему вопрос 60, то можно "Миха"?:grin:... 20.10.2025

Independent forever В принципе, правильно поправил. 20.10.2025

abc1970 Ну семак вон мясо не есть, ему травоядно, а михалыч видать ест, рыкнул. И правильно сделал. Ща с этих "блохеров" малолетних развилось как вшей. Любителей тыкать. 20.10.2025

mikeV Скорее, это говорит о том, что у него некоторые комплексы есть... 20.10.2025

Bodhishatva Все верно сказал. А то сегодня журналист, а завтра футболисты Мишкой звать будут на поле. 20.10.2025

Давайте пить дружно! Мог бы и втащить 20.10.2025

Андрей Короткевич Молодец. Нормальное воспитание, которое не всем дают. В том числе корреспондентам. В предыдущих статьях забыли упомянуть, что корреспонденту, которого поправили, было не больше 20. Это нормально, когда взрослый мужчина, управляющий десятками футболистов и который выстраивает субординацию, просит называть его по отчеству. 20.10.2025

Артемон Доберманов Главное,что не Полиграфыч 20.10.2025