Галактионов — о матче с «Факелом»: «В РПЛ нет команд, которые можно обыграть на классе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче второго тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Я думаю, что вы немного осторожничаете с оценками «Факела», потому что несмотря на занятые в прошлом сезоне места, это очень крепкая команда, организованная, боевитая. Сейчас в РПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть на классе. Мы повели в счете, но у нас есть группа молодых игроков, которые немного стали нервничать. Мы отдали инициативу, у соперника начали появляться моменты. Но после перерыва команда вышла с другим посылом. Наш матч был с ошибками, но это игра, в которой надо проявлять характер и добиваться победы. Мы сейчас ребят поблагодарили. Все матчи в РПЛ будут очень тяжелыми. Нам необходимо отталкиваться от своей игры, двигаться дальше и побеждать», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.