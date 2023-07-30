Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

Галактионов — о матче с «Факелом»: «В РПЛ нет команд, которые можно обыграть на классе»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче второго тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Я думаю, что вы немного осторожничаете с оценками «Факела», потому что несмотря на занятые в прошлом сезоне места, это очень крепкая команда, организованная, боевитая. Сейчас в РПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть на классе. Мы повели в счете, но у нас есть группа молодых игроков, которые немного стали нервничать. Мы отдали инициативу, у соперника начали появляться моменты. Но после перерыва команда вышла с другим посылом. Наш матч был с ошибками, но это игра, в которой надо проявлять характер и добиваться победы. Мы сейчас ребят поблагодарили. Все матчи в РПЛ будут очень тяжелыми. Нам необходимо отталкиваться от своей игры, двигаться дальше и побеждать», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Владимир Федотов ушел от ответа на вопрос о судействе Безбородова в матче ЦСКА с «Ахматом»
Чалов — о матче с «Ахматом»: «Неоднозначный матч. Всегда с таким соперником играть сложно»
Ташуев — о судействе в матче с ЦСКА: «Я эти пенальти, если честно, не понял»
Федотов — о матче с «Ахматом»: «Эмоций много, хотели победить и это сделали»
Матч-шоу в Грозном: пять пенальти (один в уме), три удаления и фантастическая победа ЦСКА
Угловые «Краснодара» — кошмар для соперников. «Быки» на первом месте и ждут ответа «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА пошутил о проблемах судей со связью после победы в Грозном

Есть ли альтернатива Дзюбе в нападении «Локо»? Мнение Кузьмичева