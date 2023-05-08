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Сегодня, 19:42

Галактионов: «Непростой матч, несмотря на счет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после победы своей команды в матче 26-го тура РПЛ над «Сочи» (3:0).

— Непростой матч, несмотря на счет. Прекрасно понимали, что «Сочи» опытная, играющая команда, — начал Галактионов. — Мы очень рады, что добились победы. Но несмотря на счет, у нас есть моменты, которые надо улучшить с точки зрения игры. Нам надо еще больше работать.

— Не жалеете, что так поздно приняли «Локомотив»?

— У каждой ситуации свое время. Многие скептически относились ко всем изменения. Но мы были уверены, потому что прошла серьезная работа на сборах. Загадывать и планировать что-то неправильно: чтобы не разочароваться, не надо очаровываться. Мы спокойно работаем, нам надо сделать так, чтобы мы по качеству игры росли.

— Магкеев получил травму, что произошло?

— Будем надеяться, что ничего критичного. Нога немножечко поехала. Будем надеяться, что пройдет обследование и все будет хорошо.

— Большинство атак идет низом, может стоит не пренебрегать навесами?

— Ситуация диктует, что надо делать на поле игрокам.

— Что говорили Карпукасу в первом тайме, нервы были?

— Нам хотелось, чтобы мы играли более динамично. Настраивал на это ребят.

«Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.

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Михаил Галактионов
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