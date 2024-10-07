Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Гершкович: «Осинькин — великолепный специалист. Не думаю, что кто-то может работать лучше, чем он»

Telegram Дзен

Бывший игрок сборной СССР Михаил Гершкович высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Появились разговоры об отставке Осинькина, но это великолепный специалист, я не думаю, что кто-то может работать лучше, чем он. Нужно посмотреть на работу управленцев клуба, как они относятся к команде, «Крылья Советов» же кучу денег заработали, продавая молодых ребят, которых воспитывал Осинькин. Ну и что будет, если его уберут? Игнашевич тоже хороший специалист, ему можно доверять, но его нужно назначить не вместо Осинькина, а вместо Слишковича в «Оренбург». Он мудрее, опытнее, у него была хорошая карьера игрока, он думающий специалист и у него был хороший сезон в «Балтике», — сказал Гершкович «СЭ»

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Даниил Нахлесткин

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Михаил Гершкович

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вылететь в крипту: в чем обвиняют создателей биржи Cryptex и системы UAPS
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Трусова подстриглась под каре
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДД
Сегодня
Вчера
Неделя