Гершкович: «Осинькин — великолепный специалист. Не думаю, что кто-то может работать лучше, чем он»

Бывший игрок сборной СССР Михаил Гершкович высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Появились разговоры об отставке Осинькина, но это великолепный специалист, я не думаю, что кто-то может работать лучше, чем он. Нужно посмотреть на работу управленцев клуба, как они относятся к команде, «Крылья Советов» же кучу денег заработали, продавая молодых ребят, которых воспитывал Осинькин. Ну и что будет, если его уберут? Игнашевич тоже хороший специалист, ему можно доверять, но его нужно назначить не вместо Осинькина, а вместо Слишковича в «Оренбург». Он мудрее, опытнее, у него была хорошая карьера игрока, он думающий специалист и у него был хороший сезон в «Балтике», — сказал Гершкович «СЭ»

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Даниил Нахлесткин