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Гершкович — о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против таких назначений, есть много хороших российских специалистов»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я против таких назначений, потому что это тренеры, которые ничего не добились и у себя на родине они не востребованы, а здесь им почему-то рады. Не понимаю руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов и не думают о развитии российского футбола. Я категорически против таких назначений.

В России есть много специалистов, которых можно было назначить: Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзве, Стукалов... Я могу бесконечно продолжать этот список. У них есть мотивация добиваться результатов, но нужно терпение. Почему-то к иностранцам проявляют терпение, а нашим не дают времени», — сказал Гершкович «СЭ».

7 октября «Оренбург» объявил о назначении Владимира Слишковича главным тренером команды, контракт рассчитан на два года. Боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Даниил Нахлесткин

ФК Оренбург
Михаил Гершкович

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