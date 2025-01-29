Грушевский — о Зимнем Кубке РПЛ: «Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего Кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«С одной стороны, никакого содержательного смысла в подобных кубках нет, потому что это тренировочные матчи, и самое главное — как команды готовятся к возобновлению сезона, а не какое место займут в этом турнире. Но задумка в целом хорошая, ведь одно дело играть товарняки на пустом тренировочном поле без зрителей, другое дело — турнир, который дисциплинирует и футболистов, и привлекает болельщиков. Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч, но придавать какое-то сверхзначение, и тем более переживать: радоваться по поводу победы или расстраиваться из-за неудачного выступления, не вижу ни малейшего резона», — сказал Грушевский «СЭ».

Известный болельщик ЦСКА также поделился мнением о текущих перестановках в составе армейцев.

«Мне, как болельщику ЦСКА, интересно следить за тем, как меняет игровую схему Николич, как переходит на игру в четыре защитника, как в середине поля меняется расстановка. Это все, на мой взгляд, интереснее, чем просто счет, с которым закончатся наши матчи с «Зенитом», «Ростовом», «Динамо». По возможности буду следить, не уверен, что каждую игру посмотрю в эфире, но обзоры и оценка действий отдельных игроков точно любопытны. Есть в таких матчах вещи куда более важные и показательные, чем просто конечный результат игр», — добавил Грушевский.

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Вероника Ольшукова