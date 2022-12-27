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Сегодня, 13:53

Михаил Грушевский прокомментировал возможный переход РФС в АФК

Виктория Кравченко
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Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что думает о переносе голосования по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«То, что заседание опять перенесли, может говорить о том, что есть серьезные разногласия. Я, мягко говоря, не уверен, что это тот случай, когда нужно судорожно голосовать до 31 декабря и принимать судьбоносное решение. Это решение не кажется мне очень умным и правильным, я скорее противник этого варианта. Я все понимаю, что нет ясности и по дальнейшей судьбе в УЕФА, но ведь нет и понимания по ФИФА в целом», — цитирует Грушевского Metaratings.ru.

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/mikhail-grushevskiy-reshenie-o-perekhode-rfs-v-afk-ne-kazhetsya-mne-ochen-umnym-i-pravilnym-1451106/
РФС
Михаил Грушевский
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