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Михаил Грушевский сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Зенитом» образца 2008 года

Алина Савинова
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Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что наиболее красивый футбол «Зенит» демонстрировал при голландском тренере Дике Адвокате.

«При всем моем уважении к Сергею Семаку, он выиграл пять чемпионств в неконкурентной среде. Надо смотреть правде в глаза. Да, «Зенит» силен, безусловно. Но остальные команды далеки от такого бюджета. С кем можно сравнить «Зенит» из европейских команд? По деньгам — с «Манчестер Сити». Они как жирные коты. Могут позволить себе все, и из-за этого их никто не любит. А если по игре, то в 2008 году, когда «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, очень напоминает нынешний «Манчестер Сити», — цитирует Грушевского Legalbet.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербургская команда становилась чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне сделал требл, выиграв премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Источник: https://legalbet.ru/news/mihail-grushevskij-sravnil-nineshnij-manchester-siti-i/
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
Дик Адвокат
Михаил Грушевский
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