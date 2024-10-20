Игнатов: «У «Спартака» были моменты, чтобы забить, сравнять счет в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Мы готовились играть от себя, поэтому не сказал бы, что готовились как-то персонально к Кордобе. Но исходы таких игр решают маленькие детали. А мы, видимо, были не до конца сконцентрированы в некоторых моментах. У нас были моменты, чтобы забить, сравнять счет и рассчитывать на положительный исход», — цитирует Leglabet Игнатова.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.