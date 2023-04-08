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Игнатов: «Отсутствие Джикии чувствовалось? В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о том, сказалось ли отсутствие Квинси Промеса и Георгия Джикии на результат матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Можешь сказать, что «Динамо» повезло?

— Результат такой. Значит, так случилось, так должно было быть.

— Как сказывается отсутствие Промеса в атаке?

— У нас хорошая академия и много классных футболистов. Все друг друга хорошо дополняют, заменяют. Должен выходить другой и показывать свой максимум.

— Отсутствие Джикии сегодня чувствовалось?

— В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные и способны заменить друг друга в любой ситуации.

— На что «Спартак» может рассчитывать в FONBET Кубке России и чемпионате?

— Не загадываем. Хотим побеждать в каждом матче.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Георгий Джикия
Квинси Промес
Михаил Игнатов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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