Михаил Кержаков не считает себя лидером «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не стал называть себя лидером команды из Санкт-Петербурга.

— Вопрос насчет лидера раздевалки: можете ли вы себя таковым назвать? Что вы делаете для мотивации и консолидации игроков вокруг себя во время подготовки к матчу?

— Я, наверное, не буду называть себя лидером. Если я являюсь таковым, наверное, ребята могут об этом сказать, а если нет, они назовут кого-то другого. Я же стараюсь, если человек, может быть, молодой игрок хочет спросить о чем-то, я могу ему, основываясь на своем жизненном опыте, что-то подсказать. Но сам никогда не лезу с какими-то своими советами. Я, наверное, пытаюсь создать позитивную атмосферу в раздевалке, но это такая особенность моего характера. Является ли это качество лидерством — я не знаю.

В сезоне-2023/24 Кержаков принял участие в 13 матчах «Зенита» во всех турнирах, пропустил 9 голов и отыграл 7 встреч на ноль.