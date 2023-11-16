Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:13

Михаил Кержаков не считает себя лидером «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не стал называть себя лидером команды из Санкт-Петербурга.

— Вопрос насчет лидера раздевалки: можете ли вы себя таковым назвать? Что вы делаете для мотивации и консолидации игроков вокруг себя во время подготовки к матчу?

— Я, наверное, не буду называть себя лидером. Если я являюсь таковым, наверное, ребята могут об этом сказать, а если нет, они назовут кого-то другого. Я же стараюсь, если человек, может быть, молодой игрок хочет спросить о чем-то, я могу ему, основываясь на своем жизненном опыте, что-то подсказать. Но сам никогда не лезу с какими-то своими советами. Я, наверное, пытаюсь создать позитивную атмосферу в раздевалке, но это такая особенность моего характера. Является ли это качество лидерством — я не знаю.

В сезоне-2023/24 Кержаков принял участие в 13 матчах «Зенита» во всех турнирах, пропустил 9 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире
Полузащитник «Торино» Риччи подарил Медведеву игровую майку
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов

Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе во французский клуб