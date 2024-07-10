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Сегодня, 11:32

Михаил Кержаков: «Мою карьеру постоянно связывают с карьерой брата»

Алина Савинова
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, звал ли его брат, Александр Кержаков, к себе в «Кайрат».

«Я сказал, что пойду к нему только если будет задача выхода в Лигу чемпионов (Смеется.). Ладно, шучу. На самом деле, это не так работает — просто так футболиста никто не возьмет. Но за столько лет я уже привык, что мою карьеру постоянно связывают с карьерой брата. Когда Саша еще играл, писали, что у нас контракт как у братьев Доннарумма — мол, куда он переходит, туда и я. Еще читал, что брат платил за меня деньги, чтобы я хоть где-то играл. Короче — бред», — цитирует футболиста Sport24.

Александр Кержаков в мае стал новым главным тренером «Кайрата». До этого 41-летний специалист работал в «Спартаке» из Суботицы.

Источник: Sport24
Александр Кержаков
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
ФК Кайрат
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