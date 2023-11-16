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Сегодня, 11:06

Михаил Кержаков: «Думаю, «Зенит» преодолел кризис и будет двигаться выше и выше»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил результаты команды в первом круге чемпионата России-2023/24.

— Как вы оцените итоги первого круга с учетом того, что не удалось победить в матче с «Краснодаром» и выйти на первое место?

— Первый круг был непростым. Естественно, это все заметили. Конечно, хотелось бы быть выше, идти на первом месте, но имеем что имеем. Думаю, последние игры показали, что, если так можно сказать, небольшой кризис начала сезона был преодолен. Думаю, дальше мы будем двигаться выше и выше.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступает лидирующему «Краснодару» 2 очка.

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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