Михаил Кержаков сообщил, что подписал новый контракт с «Зенитом»

Сегодня, 19:47
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что подписал новый контракт с клубом.
— Вы подписали новый контракт?
— Ну да.
— На год?
— Да.
— Уже поставили подпись под контрактом?
— Да.
Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В 2004 году вратарь присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».
36-летний Кержаков — пятикратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны. В текущем сезоне вратарь провел 27 матчей во всех турнирах, отыграв 14 игр «на ноль».