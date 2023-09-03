Михаил Лихачев ответил на вопрос, мог ли Глушаков с ходу стать звездой «пляжки»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» прокомментировал временный переход в пляжный футбол экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

— В пляжный футбол, в «Строгино», временно перешел Денис Глушаков. Вы с ним разговаривали? Зачем, как вам показалось, экс-капитану «Спартака» это надо?

— Да, общался. На мой взгляд, он просто хотел таким образом разнообразить подготовку к сезону в большом футболе — в отсутствие действующей команды в нем. Думаю, что в пляжном футболе он смог совместить приятное с полезным. Тем более он говорил, что чувствует, как крепнут его мышцы ног, как он набирает физически. Думаю, это поможет Денису в его будущем клубе. Желаю ему удачи и чтобы пляжный футбол помог ему еще поиграть в футбол классический.

— Был ли у него шанс блеснуть в «пляжке» или специфика настолько другая, что чудес не бывает?

— В пляжном футболе есть адаптационный период, который любому футболисту из другой разновидности надо пройти. Как показывает практика, это минимум год. Только после него можно показать что-то реальное.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»