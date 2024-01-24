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Сегодня, 16:38

Первак: «Спартаку» надо снять с себя все подозрения в истории с Промесом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Михаил Первак прокомментировал запрос прокуратуры Нидерландов 9 лет тюрьмы для полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Прежде всего, любые требования должны быть законны. Если это все подтвердится, то это в любом случае уголовное преступление. Как „Спартаку“ правильно поступить в данной ситуации? Надо снять с себя все подозрения и включить в работу адвокатов. Это не „Спартаку“ надо делать, а Промесу. Я думаю, что нужно разобраться во всем. Первые новости были, что его с каким-то ножом определяли, то брат, то не брат. Теперь более серьезное нарушение. Во всяком случае, у нас в стране это серьезное нарушение. Как это там, я не знаю», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Ранее прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Суд по делу футболиста проходит в Амстердаме 24 января.

Источник: Спорт День за Днем
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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