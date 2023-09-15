Вартапетов — об Ондаре: «Критерием отбора в «Спартак» должен быть профессионализм врача, а не лечение папы главного акционера»

Бывший врач сборной России Михаил Вартапетов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бывшего доктора «Спартака» Темира Ондара о написании докладной записки с просьбой об увольнении.

В интервью «СЭ» Ондар заявил, что летом 2014 года Вартапетов написал докладную записку на бывшего врача «Спартака», где заявлял об отсутствии «спартаковского духа» у сотрудника.

«Не хотел бы вступать в полемику по поводу этого интервью. Пусть вся внутренняя переписка останется внутри. Единственное, что скажу, критерием отбора в «Спартак», даже в молодежную команду, на мой взгляд, должен быть профессионализм врача, а не то, как он лечит папу главного акционера. По качествам Темир Евгеньевич, к сожалению, не подходил нам. Это может подтвердить любой член нашего медицинского штаба. Но это не значит, что он плохой врач. Желаю ему всяческих успехов в других областях», — сказал Вартапетов «СЭ».