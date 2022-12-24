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Судейство

24 декабря, 23:10

Вилков: «Если перейдем в Азию, то у судей будет дополнительный заработок и практика, в этом есть плюс»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если РФС принимает ту сторону и переходит в Азию, то почему судьи должны оставаться без практики. То есть переход для чего делается? Для того, чтобы футболисты получали международную практику, участвовали в каких-то международных там соревнованиях, это все делается опять-таки для сборной.

И если говорить о переходе, то опять-таки логично, что и судьи переходят в Азию, спокойно едут судить те же сборные. Это нормально, даже не то, что нормально, а нужно, потому что, условно говоря, сколько Сергей Карасев уже пропустил, год там, молодые ребята еще ни одного матча международного не отсудили, так можно просидеть 2-3-4 года, и судьям тоже будет сложно. И поэтому это один из плюсов перехода в Азию.

Также они будут получать дополнительный заработок, дополнительную практику международную и карьерный рост, особенно для тех, кто новичков, получивших значок ФИФА», — приводит слова Вилкова «ВсеПроСпорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РФС
Михаил Вилков
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